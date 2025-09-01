يوناني يطرد عائلة “بريطانية يهودية” من مطعمه لنزعها ملصقا يدعو لمقاطعة إسرائيل

طرد صاحب مطعم في جزيرة ناكسوس اليونانية عائلة بريطانية يهودية بعد أن أقدم أحد أفرادها على إزالة ملصق يدعو إلى مقاطعة إسرائيل ويصفها بأنها “نظام أبارتهايد”، وفقا لما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأت الحادثة حين لاحظ أحد أفراد المجموعة وجود ملصقات على جدران المطعم تدعم القضية الفلسطينية وتدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ليحاول نزع أحدها.

تدخلت نادلة وأبلغت المجموعة أن هذا التصرف غير مقبول، قبل أن يأتي صاحب المطعم ويأمرهم بمغادرة المكان فورًا، موجها إليهم عبارات غاضبة اتهمهم فيها بـ”الصهيونية” وسط تصفيق وسخرية بعض الحضور.

وقال صاحب المطعم: “اخرجوا من مطعمي”، وصاح بصوت مرتفع مسموع لباقي الزبائن: “إنهم صهاينة! صهاينة!…اخرجوا من مطعمي”.

وتبع صاحب المطعم بعد ذلك المجموعة المكوّنة من 13 شخصًا إلى موقف السيارات، وانضم إليه عدد من الزبائن، وهو يصرخ في وجوههم قائلاً: “قتلة أطفال ملعونون” و”داعمون للإبادة الجماعية”، منتقدا الحكومة الإسرائيلية.