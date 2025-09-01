56% من السوريين يرون أن بلادهم على الطريق الصحيح حسب استطلاع للرأي

أوضح استطلاع للرأي نشر الأحد في العاصمة السورية دمشق أن نحو 56% من السوريين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح خلال الفترة الانتقالية الحالية.

الاستطلاع الذي ​أعلن نتائجه (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، بعدما أشرف على إجرائه بالتعاون مع (المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة) تضمن استطلاع عينة بلغ عددها 3690 شخصا من مختلف الأعمار والشرائح المجتمعية من كلا الجنسين.

وحسب بيان النتائج فإن الاستطلاع “جرى تنفيذه على عينة طبقية عنقودية متعددة المراحل، وممثلة للمجتمع السوري بمحافظاته وتكويناتها الاجتماعية والاقتصادية كافة وبلغ مستوى الثقة بالعينة 98% بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%”.

ونشر المركز النتائج على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الأحد 31 آب/ أغسطس 2025، النتائج الرئيسة والأولية لاستطلاع الرأي الذي نُفّذ في سورية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، وهو جزء من استطلاعات المؤشر العربي لعام 2025. نُفِّذ هذا الاستطلاع على عيّنة حجمها 3690

وأشار المركز إلى أن الدراسة تعد “الأولى من نوعها في تاريخ سورية من ناحية حجم العينة وتغطية جميع المحافظات وتضمن أكثر من 420 سؤالا، تناولت موضوعات مهمة وذات راهنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وموضوعات الاندماج الاجتماعي والوطني. وستكون مصدرا مهما لصناع السياسات في سورية والمجتمع الأكاديمي السوري، إضافة إلى أهميته ليكون مصدر معلومات للمؤسسات البحثية العربية والدولية”.

وكشفت الدراسة أن 27% من السوريين فقط هم من يرغبون في الهجرة خارج البلاد وبرر غالبيتهم هذه الرغبة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.