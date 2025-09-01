الأخبار|سوريا

56% من السوريين يرون أن بلادهم على الطريق الصحيح حسب استطلاع للرأي

تشهد سوريا مرحلة انتقالية منذ سقوط النظام السابق قبل نحو 8 أشهر
تشهد سوريا مرحلة انتقالية منذ سقوط النظام السابق قبل نحو 8 أشهر (رويترز)
Published On 1/9/2025

أوضح استطلاع للرأي نشر الأحد في العاصمة السورية دمشق أن نحو 56% من السوريين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح خلال الفترة الانتقالية الحالية.

الاستطلاع الذي ​أعلن نتائجه (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، بعدما أشرف على إجرائه بالتعاون مع (المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة) تضمن استطلاع عينة بلغ عددها 3690 شخصا من مختلف الأعمار والشرائح المجتمعية من كلا الجنسين.

وحسب بيان النتائج فإن الاستطلاع “جرى تنفيذه على عينة طبقية عنقودية متعددة المراحل، وممثلة للمجتمع السوري بمحافظاته وتكويناتها الاجتماعية والاقتصادية كافة وبلغ مستوى الثقة بالعينة 98% بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%”.

ونشر المركز النتائج على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي

وأشار المركز إلى أن الدراسة تعد “الأولى من نوعها في تاريخ سورية من ناحية حجم العينة وتغطية جميع المحافظات وتضمن أكثر من 420 سؤالا، تناولت موضوعات مهمة وذات راهنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وموضوعات الاندماج الاجتماعي والوطني. وستكون مصدرا مهما لصناع السياسات في سورية والمجتمع الأكاديمي السوري، إضافة إلى أهميته ليكون مصدر معلومات للمؤسسات البحثية العربية والدولية”.

وكشفت الدراسة أن 27% من السوريين فقط هم من يرغبون في الهجرة خارج البلاد وبرر غالبيتهم هذه الرغبة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

