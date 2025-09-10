أسطول الصمود يعلن تعرض أكبر سفنه لهجوم بمسيرة في ميناء سيدي بوسعيد بتونس (فيديو)

أعلن أسطول الصمود العالمي أن السفينة “ألما”، التي ترفع علم بريطانيا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء رسوها في المياه التونسية يوم الأربعاء.

وأكدت إدارة الأسطول أنه تمت السيطرة على الوضع بعد تدخل فرق الطوارئ، في حين يجري تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر عن رصد مسيرة جديدة في سماء الميناء حيث قوارب أسطول الصمود الراسية في شمال الميناء الواقع شمال تونس.

من جهتها أفادت مراسلة الجزيرة مباشر أن الهجوم الذي استهدف اليوم سفينة أسطول الصمود العالمي “ألما” يشبه الهجوم الذي وقع أمس بواسطة طائرة مسيّرة.

وأضافت أن الشرطة التونسية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم على سفينة أسطول الصمود العالمي “ألما”.

وفي السياق ذاته، أكد سيف أبو كشك، المسؤول عن أسطول الصمود، في تصريح للجزيرة مباشر أن الأسطول سيواصل طريقه نحو كسر الحصار عن غزة، مشدداً على أنه “لن يتوقف تحت أي تهديد أو قصف”.

تأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود العالمي عن تعرض أن أحد قواربها الرئيسية “فاميلي” الذي يرفع علم البرتغال و يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية لهجوم يشتبه أنه بواسطة طائرة مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد بتونس أيضا.

بينما نفت السلطات الرسمية التونسية أن يكون القارب قد استُهدف بعمل عدائي بحسب نص البيان الذي أصدرته إدارة الحرس الوطني التونسي.

وأوضح بيان إدارة الحرس الوطني أن التحقيقات والمعاينات بينت أن الحريق الذي شب في السفينة كان ناجماً عن اشتعال إحدى سترات النجاة، وليس نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

ويأتي وصول الأسطول إلى تونس بعد أن انطلق من ميناء برشلونة الإسباني في أواخر أغسطس/آب الماضي، مرورا بجنوة الإيطالية، في إطار مبادرة “أسطول الصمود العالمي” الهادفة إلى كسر الحصار البحري على غزة. ومن المقرر أن تلتقي القوافل قبالة السواحل التونسية قبل أن تبحر باتجاه غزة.

ومن المتوقع أن يواصل الأسطول تحركه بمشاركة قوارب من تونس بداية من يوم الأربعاء.

ويحمل هذا التحرك أبعادا إنسانية وسياسية ورمزية، إذ يشارك فيه حقوقيون وبرلمانيون ومتطوعون من مختلف الأعمار، في محاولة لإيصال الغذاء والدواء وحليب الأطفال إلى غزة.