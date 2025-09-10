أول إجراء للفريق القانوني القطري للرد على الهجوم الإسرائيلي

عقد الفريق القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية كافة إزاء الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر وسيادتها، اجتماعه الأول، اليوم الأربعاء.

وأوضح محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، عبر صفحته الشخصية على موقع “إكس”، أن الفريق استعرض المسارات القانونية جميعها المتاحة أمام البلاد، مؤكدا التزام قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على صون سيادتها، وإصرارها على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة والمستندة إلى مبادئ القانون الدولي.

وجاء هذا التحرك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، بتشكيل الفريق القانوني، برئاسة محمد الخليفي، لاتخاذ “كافة الإجراءات القانونية حيال الهجوم الإسرائيلي الغادر باعتباره يمثل تعديا على سيادة الدولة، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد أعلن أمس عن بدء الدوحة خطوات عملية للرد على الاعتداء الإسرائيلي، مشيرا إلى “تشكيل فريق قانوني متخصص لدراسة جميع السبل القانونية لمواجهة الهجوم على سيادة قطر وأمن المنطقة”.

وأكد الأنصاري أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أشرف شخصيا على إدارة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع تداعيات الهجوم منذ اللحظة الأولى، مع التأكيد أن “سلامة المواطنين والمقيمين وأراضينا هي الأولوية القصوى”.