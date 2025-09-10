اعتقال ناشطة بعد سؤالها عضوا بالكونغرس عن غارات إسرائيل على قطر (فيديو)

اعتُقلت الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين بعدما وجهت سؤالاً مباشراً للنائب الجمهوري داريل إيسا حول رأيه في الغارات الإسرائيلية على قطر.

URGENT: When Medea asked Rep. Darrell Issa about Israel bombing Qatar, he refused to answer. Instead, his staff tried to grab her phone and then called the police. She was held for questioning and then, after this video, arrested. This Congressman is more distressed by the… pic.twitter.com/mCjtGwl3Ra — CODEPINK (@codepink) September 9, 2025

نشرت الناشطة الأمريكية على صفحتها في موقع “إكس”، أنها عندما سألت داريل إيسا، النائب الأمريكي، عن قصف إسرائيل لقطر، رفض الرد، فيما حاول موظفوه انتزاع هاتفها قبل أن يستدعوا الشرطة.

وقد جرى احتجازها للتحقيق ثم اعتقالها لاحقاً بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة، قبل أن يطلق سراحها.

Medea was ARRESTED for asking Rep. Darrell Issa a simple question: what does he think about Israel bombing Qatar?

Instead of investigating Israel for bombing Qatar, Yemen, Palestine, Lebanon, Tunisia, Syria, and more, Congress shields Israel and silences peace activists.

Call… pic.twitter.com/oftAG8YP7r — Medea Benjamin (@medeabenjamin) September 9, 2025

وفي منشور آخر، كتبت الناشطة الأمريكية أنه بدلاً من فتح تحقيق في الهجمات الإسرائيلية التي طالت قطر واليمن وفلسطين ولبنان وتونس وسوريا وغيرها، يواصل الكونغرس توفير الغطاء لإسرائيل وقمع أصوات الداعين للسلام.

Arrested for “impeding” a Congress member.

This is what happens when you stand for peace in the U.S. they harass and criminalize you while Congress funds genocide.

Call Rep. Darrell Issa’s office. Demand he drop the bogus charges and stop supporting Israel’s bombing campaigns in… pic.twitter.com/ojeDI0cQUi — Medea Benjamin (@medeabenjamin) September 9, 2025

وأضافت الناشطة في منشور آخر مرفق بفيديو للحظات اعتقالها، أن هذا ما يحدث لمن يدافعون عن السلام في الولايات المتحدة، حيث يتعرضون للمضايقة والتجريم، بينما يواصل الكونغرس تمويل الإبادة الجماعية، وختمت بالهتاف “فلسطين حرة”.