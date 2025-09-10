الأخبار|أمريكا

اعتقال ناشطة بعد سؤالها عضوا بالكونغرس عن غارات إسرائيل على قطر (فيديو)

مدة الفيديو 12 دقيقة 03 ثانية 12:03
Published On 10/9/2025

اعتُقلت الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين بعدما وجهت سؤالاً مباشراً للنائب الجمهوري داريل إيسا حول رأيه في الغارات الإسرائيلية على قطر.

نشرت الناشطة الأمريكية على صفحتها في موقع “إكس”، أنها عندما سألت داريل إيسا، النائب الأمريكي، عن قصف إسرائيل لقطر، رفض الرد، فيما حاول موظفوه انتزاع هاتفها قبل أن يستدعوا الشرطة.

وقد جرى احتجازها للتحقيق ثم اعتقالها لاحقاً بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة، قبل أن يطلق سراحها.

 

وفي منشور آخر، كتبت الناشطة الأمريكية أنه بدلاً من فتح تحقيق في الهجمات الإسرائيلية التي طالت قطر واليمن وفلسطين ولبنان وتونس وسوريا وغيرها، يواصل الكونغرس توفير الغطاء لإسرائيل وقمع أصوات الداعين للسلام.

وأضافت الناشطة في منشور آخر مرفق بفيديو للحظات اعتقالها، أن هذا ما يحدث لمن يدافعون عن السلام في الولايات المتحدة، حيث يتعرضون للمضايقة والتجريم، بينما يواصل الكونغرس تمويل الإبادة الجماعية، وختمت بالهتاف “فلسطين حرة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

