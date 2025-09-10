افتتح المحاكمة بسؤال عن غزة.. من هو رايان روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب؟

“ما رأيكم في الحرب على غزة؟” بهذا السؤال افتتح الأمريكي رايان روث أولى جلسات محاكمته في التهم الموجهة إليه، وأبرزها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

رفض القاضي الرد على سؤال راين الذي أصر على حضور محاكمته دون محام، معتبرا أنه من “السخافة أن يسمح لشخص غريب لا يعرفه بالحديث باسمه”، مضيفا أنه “من الأفضل لي أن أمضي في هذا الطريق وحدي”.

دخل روث قاعة محاكمته في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا، مرتديا سترة رمادية ورابطة عنق حمراء.

وقال الادعاء العام إن روث أخفى نفسه ببندقية بالقرب من المساحة الخضراء السادسة في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، بولاية فلوريدا، وكان ينوي إطلاق النار على ترامب خلال ممارسته رياضة الجولف في الأسابيع الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2024.

المشاركة بنزاعات مسلحة

روث، البالغ من العمر 59 عاماً، ليس رجلا عاديا من ولاية نورث كارولاينا، بل هو “قائد لمرتزقة” حسبما يصف نفسه، وانخرط في نزاعات مسلحة حول العالم، فسافر إلى أوكرانيا في بداية الحرب مع روسيا، وحاول تجنيد مقاتلين من دول عدة مثل أفغانستان ومولدوفا وتايوان للمشاركة في الحرب، لكن مسؤولا عسكريا أوكرانيا نفى أي ارتباط رسمي به بعدما وصفه بـ”المزيف” و”كثير الهراء”.

تاريخ روث الشخصي حافل بالسوابق؛ ففي مسقط رأسه في غرينسبورو بولاية نورث كارولاينا، ألقي القبض عليه في عام 2002 لتفاديه نقطة تفتيش مرورية وتحصين نفسه من الضباط بمدفع رشاش آلي و”عبوة ناسفة”.

وفي عام 2010، ضبطت الشرطة في مستودعه أكثر من 100 قطعة من المسروقات بينها أدوات كهربائية ومواد بناء وزوارق خفيفة وأحواض استجمام.

وفي القضيتين الجنائيتين السابقتين، حصل روث على فترة مراقبة مشروطة أو حكم مع وقف التنفيذ من قبل القضاة، دون قضاء أي وقت خلف القضبان، وبالإضافة إلى التهم الفيدرالية الموجهة إليه حالياً، أنكر روث أيضا أمام المحكمة التهم الموجهة إليه على مستوى الولاية، والتي تشمل الإرهاب ومحاولة القتل.

داعم سابق لترامب

المدهش في قضية روث، المتهم بمحاولة اغتيال ترامب، أنه كان أحد داعميه في انتخابات عام 2016، وحين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، خاطب الإيرانيين قائلا “أنتم أحرار في اغتيال ترامب”، وفق ما نشره في كتاب له.

واعتبر أن الديمقراطية شهدت “كارثة” ارتكبها ترامب ورفاقه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، مشيرا بذلك أحداث العنف التي وقعت في مبنى الكونجرس الأمريكي إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب حينها.

تمتد محاكمة راين على مدى 4 أسابيع، حيث تبحث تفاصيل أكثر بشأن خطته والأسلحة التي استخدمها في محاولة الاغتيال، فضلا عن النية التي قادته لتصويب بندقيته من بين الشجيرات صوب واحد من أكثر السياسيين إثارة للجدل في الولايات المتحدة.