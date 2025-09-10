الجيش السوداني يعلن صد هجوم واسع للدعم السريع على الفاشر.. والعطا: سنصل إلى المدينة قريبا

قال الجيش السوداني إن قواته مدعومة بالقوات المساندة، صدّت أمس هجوما واسعا شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الفرقة السادسة من المشاة، التابعة للجيش، إن الهجوم جرى من المحورين الشمالي والشمالي الشرقي بمشاركة نحو 40 مركبة قتالية، مشيرة إلى أن المعارك استمرت منذ التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأضاف بيان للفرقة الموجودة في المدينة، أن الجيش ألحق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف الدعم السريع، لافتا إلى أن قواته حققت خلال الأسبوع الجاري ما وصفها بأنه انتصارات كاسحة ساهمت في إضعاف الدعم السريع.

“قواتنا ستصل الفاشر قريبا”

وفي هذا السياق قال عضو مجلس السيادة السوداني مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، إن قوات الجيش ستصل إلى إلى مدينة الفاشر قريبا.

وقال العطا، في كلمة أمام قوات الجيش بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، إن المؤسسة العسكرية “لا تخشى على مقاتليها في الفاشر بقدر ما تبدي قلقها على أوضاع مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل المدينة”.

وأشار إلى أن الجيش يعتزم التقدّم كذلك نحو مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى الدلنج وكادقلي في ولاية جنوب كردفان، مؤكدا أن قواته تحقق تقدما ضد قوات الدعم السريع في محاور جنوب وجنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

ولفت العطا إلى أن الحرب اندلعت بفعل ما سماها دعايات قبلية وجهات أسهمت في تأجيج الفتنة، معتبرا أن السودان كان مهددا بالتفكك لولا “لطف الله”، على حد قوله.