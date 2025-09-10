تشاؤم وإحباط في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن نتائج الهجوم على قطر

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت حالة تشاؤم تسود في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن نجاح الهجوم على وفد حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين عبرا عن تشاؤم بخصوص أن يكون المستهدفون قد أصيبوا إصابات قاتلة، بحسب الصحيفة.

“كيف فشل الهجوم؟”

وقالت الصحيفة “في البداية، وخاصةً في الاستخبارات العسكرية، والشاباك، وسلاح الجو، كان هناك تفاؤل بشأن نتائج العملية”، وذلك يعود إلى أنه بدا أن العملية نُفذت بعد بدء الاجتماع، وكان هناك يقين بأن معظم كبار مسؤولي حماس، دخلوا المبنى.

وأضافت الصحيفة أن الشكوك تلوح في الأفق بعد ساعات قليلة، وبعد ساعات أخرى، أصدرت حركة حماس بيانًا يفيد بأن الهجوم قد فشل فشلًا ذريعًا.

وقالت إنه لم يتضح بعد “كيف فشل الهجوم، إن كان كذلك، ففي النهاية، أسقطت طائرات سلاح الجو عدة قنابل قوية على الهدف، ولو كان كبار المسؤولين موجودين بالفعل، لما كان ينبغي أن ينجوا أحياء” بحسب الصحيفة.

“لم يحقق النتيجة المرجوة”

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “بعد تفاؤل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمس بشأن نتائج عملية الاغتيال في قطر، فإنهم يبدون هذا الصباح أكثر تشاؤمًا”.

ونقلت الهيئة الرسمية عن مراسلها قوله “أخبرني مسؤول أمني هذا الصباح: علينا انتظار النتائج النهائية، لكن من المحتمل ألا يكون الهجوم قد حقق النتيجة المرجوة”.

وقالت الهيئة الإسرائيلية الرسمية “لم تؤكد إسرائيل بعد أسماء كبار قادة حماس الذين قُتلوا في هجوم الدوحة ومن كانوا في المبنى”.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله للكنيست، إن “الهجوم ربما لم يحقق النتيجة المرجوة”.

“لم يصل تأكيد”

وفي هذا السياق قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنه “لم يصل حتى الآن تأكيد على أن أيا من كبار شخصيات حماس قد قتل بالفعل”.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدرين في المؤسسة الأمنية قولهم “نتائج الهجوم في قطر تبدو غير جيدة ولسنا متفائلين”.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني قوله إن توقيت عملية الاغتيال في الدوحة يهدد بشدة القدرة على التوصل إلى اتفاق، وقال “ننتظر نتائج عملية اغتيال قادة حماس وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد على مقتلهم”.

أمّا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فقد نقلت عن دبلوماسي غربي في قطر-لم تسمه- قوله إنه لم يكن هناك أي تحذير سابق من الغارة الإسرائيلية.