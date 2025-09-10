“شخصيات غير مرغوب فيها”.. هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية

أعلنت هولندا أن الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء: “أعلنت هولندا أن بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ 29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها”.

وأضافت، أن “وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحضّ على العنف ضد الفلسطينيين، وتشجّع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة“.

العنف ضد الفلسطينيين

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “وفقًا لذلك سيتم تسجيلهما في قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها” ما يمنع أي محاولة لدخولهما أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

ويحرض بن غفير وسموتريتش على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، ويقودان حزبين يمينيين متطرفين هما “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” ويحثان دائما على قتل واضطهاد الفلسطينيين.

ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلدا أوروبيا، وجرى توقيع اتفاقية شنغن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وتدعو إلى وقفه منذ عقود.

وذكرت هيئة البث أن تسجيل بن غفير وسموتريتش في قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها” يمنع أي محاولة لدخولهما أراضي الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الإجراء يبرز تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين، وزيادة التوتر بين إسرائيل والدول الغربية.

سلسلة إجراءات مشابهة

وقالت هيئة البثّ أن خطوة هولندا تأتي بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة التي اتخذتها دول أخرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد كانت سلوفينيا أول دولة أوروبية أعلنت بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما في أراضيا، في يوليو الماضي.

وأضافت “سبق أن فرضت دول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات ضد شخصية مماثلة.. كما بحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أوسع ضد مسؤولين إسرائيليين دعموا سياسات مرتبطة بغزة والضفة الغربية”.

وأكدت أن الإجراء يبرز “تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرَين وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، كما يعكس الاتجاه المتزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تُعتبر متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان”.