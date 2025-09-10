بيرني ساندرز: حكومة نتنياهو المتطرفة خرجت عن السيطرة تماما

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “خرجت عن السيطرة تماما” وذلك في تعليق على الهجوم الإسرائيلي على وفد من حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب ساندرز على منصة إكس “لا يكتفون بتجويع أطفال غزة بل يخرقون القانون الدولي بقصف قطر، شريك الأمن الأمريكي”.

وتساءل السيناتور الأمريكي “متى يكون كفى؟ ودعا إلى وقف المساعدات لإسرائيل وقال “لا مزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل”.

Netanyahu’s extremist government is completely out of control. Not only are they starving children in Gaza, they are now breaking international law by dropping bombs on Qatar, a U.S. security partner. When is enough, enough? NO MORE U.S. MILITARY AID TO ISRAEL. — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 9, 2025

دليل على انتهاك القانون الدولي

من جانبها قالت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن) إن هجوم الدوحة هون دليل جديد على انتهاك حكومة إسرائيل للقانون الدولي.

وأشارت براميلا جايابال إلى أن إسرائيل تواصل تجويع الشعب الفلسطيني، وقالت “هذا سبب دعمي لقانون “حظر القنابل” لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة”.

Today’s attack in Doha shows the Israeli govt once again violating international law even as they continue to starve the Palestinian people. This is exactly why I support the Block the Bombs Act to stop supplying Israel with weapons to enable this. — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 9, 2025

إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار

وقالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إن حكومة إسرائيل تحاول مجدداً اغتيال مفاوضي وقف إطلاق النار.

وأضافت أن “إسرائيل تقصف عاصمة حليف للولايات المتحدة دون أي محاسبة”.

وقالت رشيدة طليب “من الواضح أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار لإنهاء إبادة الفلسطينيين” وشددت على ضرورة وقف وتمويل وتسليح ما وصفته بالجنون.

The Israeli government is again attempting to murder ceasefire negotiators, now bombing the capital of a U.S. ally with total impunity. It is clear they have no interest in a ceasefire to end their genocide of Palestinians. We must stop funding and arming this insanity. — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) September 9, 2025

فرصة في الشرق الأوسط

وفي السياق، قالت السيناتورة جين شاهين، إن هناك فرصة في الشرق الأوسط “لم نشهدها منذ عقود مع احتمال سقوط الأسد وبروز استقرار في سوريا، رغم قصف إسرائيل داخل سوريا هناك محادثات قد تضمن حدوداً آمنة بين سوريا وإسرائيل”.

وأشارت إلى أن لبنان انتخب رئيساً بعد عامين ونصف ولديه مجلس وزراء يريد نزع سلاح حزب الله ويجري إصلاحات مصرفية، وقالت علينا دعم هذه الجهود، وهناك إمكانية لتأمين الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

The American people do not want to send billions of their taxpayer dollars to the Israeli government to starve children in Gaza. No more military aid to Israel. pic.twitter.com/f3BmzVxJeE — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 5, 2025

وقالت جين شاهين، إن قطر والسعودية لعبتا دوراً مساعداً في هذه الجهود و”من المؤسف أن إسرائيل قصفت الدوحة حليفتنا”.

وأضافت “يجب الحذر من التصعيد الذي قد يضر بالفرصة الإقليمية” مشيرة إلى أن هناك “فرصة حقيقية الآن”.