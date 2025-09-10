الأخبار|الولايات المتحدة

بيرني ساندرز: حكومة نتنياهو المتطرفة خرجت عن السيطرة تماما

تصاعد الدخان بعد سماع دوي عدة انفجارات في الدوحة-9 سبتمبر/أيلول (رويترز)
Published On 10/9/2025

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “خرجت عن السيطرة تماما” وذلك في تعليق على الهجوم الإسرائيلي على وفد من حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب ساندرز على منصة إكس “لا يكتفون بتجويع أطفال غزة بل يخرقون القانون الدولي بقصف قطر، شريك الأمن الأمريكي”.

وتساءل السيناتور الأمريكي “متى يكون كفى؟ ودعا إلى وقف المساعدات لإسرائيل وقال “لا مزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل”.

دليل على انتهاك القانون الدولي

من جانبها قالت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن) إن هجوم الدوحة هون دليل جديد على انتهاك حكومة إسرائيل للقانون الدولي.

وأشارت براميلا جايابال إلى أن إسرائيل تواصل تجويع الشعب الفلسطيني، وقالت “هذا سبب دعمي لقانون “حظر القنابل” لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة”.

إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار

وقالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إن حكومة إسرائيل تحاول مجدداً اغتيال مفاوضي وقف إطلاق النار.

وأضافت أن “إسرائيل تقصف عاصمة حليف للولايات المتحدة دون أي محاسبة”.

وقالت رشيدة طليب “من الواضح أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار لإنهاء إبادة الفلسطينيين” وشددت على ضرورة وقف وتمويل وتسليح ما وصفته بالجنون.

فرصة في الشرق الأوسط

وفي السياق، قالت السيناتورة جين شاهين، إن هناك فرصة في الشرق الأوسط “لم نشهدها منذ عقود مع احتمال سقوط الأسد وبروز استقرار في سوريا، رغم قصف إسرائيل داخل سوريا هناك محادثات قد تضمن حدوداً آمنة بين سوريا وإسرائيل”.

وأشارت إلى أن لبنان انتخب رئيساً بعد عامين ونصف ولديه مجلس وزراء يريد نزع سلاح حزب الله ويجري إصلاحات مصرفية، وقالت علينا دعم هذه الجهود، وهناك إمكانية لتأمين الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وقالت جين شاهين، إن قطر والسعودية لعبتا دوراً مساعداً في هذه الجهود و”من المؤسف أن إسرائيل قصفت الدوحة حليفتنا”.

وأضافت “يجب الحذر من التصعيد الذي قد يضر بالفرصة الإقليمية” مشيرة إلى أن هناك “فرصة حقيقية الآن”.

المصدر: الجزيرة مباشر

