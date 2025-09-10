ترامب سيدلي بتصريحات مهمة حول الغارة الإسرائيلية على قطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر، والتي استهدفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أحد أحياء العاصمة الدوحة.

ترامب ردا على سؤال بشأن التطورات في الشرق الأوسط قال إنه سيدلي بتصريح كامل غدا دون مزيد من التفاصيل.

كان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق أن إدارته أُبلغت، صباح الثلاثاء، من الجيش الأمريكي أن إسرائيل شنت هجوما ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددا على أن القرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل منفرد، ولم يكن بقرار منه، على حد قوله.

وأوضح ترامب، في تعليقه المنشور على موقعه الرسمي في منصة “تروث سوشيال”، أن “قصف دولة ذات سيادة مثل قطر، التي تُعَد حليفا مقربا للولايات المتحدة وتعمل بشجاعة للإسهام في جهود الوساطة من أجل إحلال السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل ولا أهداف واشنطن”.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه أصدر تعليماته مباشرة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ السلطات القطرية بالهجوم المرتقب، لكن ذلك جرى متأخرا، وللأسف كان الأوان قد فات لوقف الهجوم، ولم ينجح في منع الضربة.

وأعرب ترامب عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في قطر، التي وصفها بأنها “حليف قوي وصديق للولايات المتحدة”.

وشدَّد على أنه يريد الإفراج عن جميع الأسرى وجثث القتلى فورا، وإنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتا إلى أنه تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “الذي أكد له رغبته في السلام”.

واعتبر ترامب أن “هذا الحادث المؤسف قد يشكل فرصة لتحقيق السلام”.

وأوضح أنه أجرى اتصالات مع كل من أمير قطر ورئيس الوزراء القطري، وعبَّر لهما عن شكره لدعمهما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكدا “طمأنت القيادة القطرية بأن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها”.

وفي ختام تصريحه، أعلن ترامب أنه وجَّه “وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للعمل على إتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع دولة قطر”.