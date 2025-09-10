تضامن عربي مع قطر في مواجهة الهجوم الإسرائيلي

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من عدد من وزراء الخارجية العرب، تعرب عن التضامن مع دولة قطر وتشجب الهجوم الإسرائيلي.

وقالت الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد فيه تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/NRsgTd26ft — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 10, 2025

السعودية تؤكد وقوفها

وذكرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد وقوف المملكة مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي أكد فيه تضامن المملكة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Rmuhw1Ie7h — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 10, 2025

اتصال من وزير الخارجية الإماراتي

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أكد وقوف بلاده مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد خلال الاتصال “تضامن بلاده وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر باعتباره تهديدا لقطر ودول المنطقة”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/fFKOux8NeM — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 10, 2025

عمان تعلن تضامنها

وتلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أكد فيه تضامن السلطنة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر.

وأكد وزير الخارجية العماني، وقوف سلطنة عمان مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العماني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/QxGw8ILz96 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 10, 2025

