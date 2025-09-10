الأخبار|قطر

تضامن عربي مع قطر في مواجهة الهجوم الإسرائيلي

الخارجية تتلقى اتصالات من وزراء عرب تشجب الهجوم الإسرائيلي
Published On 10/9/2025
آخر تحديث: 04:32 PM (توقيت مكة)

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من عدد من وزراء الخارجية العرب، تعرب عن التضامن مع دولة قطر وتشجب الهجوم الإسرائيلي.

وقالت الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد فيه تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر.

السعودية تؤكد وقوفها

وذكرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد وقوف المملكة مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي أكد فيه تضامن المملكة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر.

اتصال من وزير الخارجية الإماراتي

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أكد وقوف بلاده مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد خلال الاتصال “تضامن بلاده وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر باعتباره تهديدا لقطر ودول المنطقة”.

عمان تعلن تضامنها

وتلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أكد فيه تضامن السلطنة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر.

وأكد وزير الخارجية العماني، وقوف سلطنة عمان مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالات من عدد من وزراء الخارجية العرب، تشجب فيه الهجوم الإسرائيلي وتعلن وقوفها مع قطر.

