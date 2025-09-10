ستارمر وميرتس يدينان الهجمات على قطر والخارجية البريطانية تؤكد دعم إدانتها بمجلس الأمن (فيديو)

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، ووصفها المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنها “أمر لا يمكن قبوله”.

وقال ستارمر في منشور على منصة إكس “أندد بالضربات الإسرائيلية على الدوحة، والتي تنتهك سيادة قطر وتُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأضاف “يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار على الفور، والإفراج عن الرهائن، وزيادة هائلة في مساعدات غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.

I condemn Israel’s strikes on Doha, which violate Qatar’s sovereignty and risk further escalation across the region.



The priority must be an immediate ceasefire, the release of hostages, and a huge surge in aid into Gaza.



This is the only solution towards long-lasting peace. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 9, 2025

دعم التنديد بالهجوم في مجلس الأمن

ومن جانبه قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هامش فالكونر إن بريطانيا “سوف تؤيد التنديد بالضربة الإسرائيلية على قطر في مجلس الأمن”.

وأكد فالكونر أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء أن “القصف الإسرائيلي على دولة قطر لا يمكن أن يدخل في إطار الدفاع عن النفس”، مضيفا “سنجدد التأكيد على إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي حتى في حالات الدفاع عن نفسها”.

وأوضح أن بريطانيا “ملتزمة بالدفاع عن دولة قطر، ولدينا علاقات وطيدة على المستويين الأمني والعسكري”.

وتابع قائلا “اتخذنا سابقا إجراءات ضد إسرائيل والآن وبعد ضرب الدوحة سيتم الإعلان عن إجراءات أخرى”.

ضرورة وقف إطلاق النار

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قال فالكونر إن “وقف إطلاق النار فقط سيحمي المدنيين في غزة وليس أي شيء آخر”.

وأشار فالكونر إلى أن بريطانيا “على تواصل مع الشركاء بمجموعة السبع ومنطقة الخليج للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات”.

وأوضح فالكونر أن بريطانيا سوف تستمر في دعم دور الوساطة الذي تقوم به كل من قطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

“هجوم غير مقبول”

وفي السياق ذاته دانت ألمانيا الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس السياسيين في الدوحة، واعتبرتها “غير مقبولة”.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأبلغ ميرتس أمير قطر خلال الاتصال أن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها بالهجوم الإسرائيلي “أمر لا يمكن قبوله”، مؤكدا أنه “يتعين ألا تمتد الحرب لتطال المنطقة بأكملها”.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان إنّ “الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لا ينتهك سيادة الأراضي القطرية فحسب، بل يعرّض كذلك جميع جهودنا الرامية لضمان الإفراج عن الرهائن إلى الخطر. هذا الهجوم غير مقبول”.

وأشار فاديفول إلى أن قطر تؤدّي دورا محوريا في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.