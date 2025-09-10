سقطت على وجهها.. إغماء مفاجئ لوزيرة الصحة السويدية في أول أيام عملها (شاهد)
في حادثة غير متوقعة، انهارت وزيرة الصحة السويدية الجديدة إليزابيث الآن، على المنصة خلال أول مؤتمر صحفي لها في العاصمة ستوكهولم، بعد يوم واحد فقط من توليها المنصب.
وأظهرها مقطع فيديو متداول الآن وهي تسقط فجأة على وجهها أمام الكاميرات وعدد من الوزراء، بينهم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.
وسارع رئيس الوزراء والمسؤولون على المنصة لتقديم المساعدة لها، وتم إخراجها من القاعة. وبعد دقائق قليلة، عادت لان إلى المنصة وأوضحت للصحفيين أن سبب الإغماء كان انخفاضاً حادا في مستوى السكر في الدم.
وجاء هذا الحادث المفاجئ في الوقت الذي كانت فيه الوزيرة الجديدة تلقي كلمتها الافتتاحية حول الرعاية الصحية.