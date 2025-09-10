شهيد جديد نتيجة التجويع في قطاع غزة (فيديو)

أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء وفاة المواطن الحاج محمد قفة بسبب سوء التغذية الشديد.

وقال ابنه لمراسل الجزيرة مباشر اليوم الاربعاء إن والده “مريض منذ فترة ولكن تفاقمت حالته خلال فترة الحرب نتيجة عدم توافر الغذاء والدواء”.

وأوضح أن “المضادات الحيوية صارت لا تفيده بسبب سوء التغذية الشديد الذي يعانى منه، والذي أدى لتدهور صحته بشدة”.

واضاف أن الأطباء في مستشفى ناصر أقروا بأن “وفاته كانت نتيجة سوء التغذية الشديد”.

تدهور حالات المرضى لقلة الغذاء

وناشد المنظمات الدولية العمل على وقف الحرب، وتوفير الطعام والغذاء لقطاع غزة، خاصة وأن “هناك من المرضى من تتدهور حالتهم نتيجة عدم توافر الغذاء والدواء” كما حدث مع والده.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 404 شهيدًا، من بينهم 141 طفلًا.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 64 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 163 ألف جريح، ومجاعة واسعة أعلنتها منظمات الأمم المتحدة.