شهيد جديد نتيجة التجويع في قطاع غزة (فيديو)

أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن الحاج محمد قفة بسبب شدة سوء التغذية.

وقال ابنه لمراسل الجزيرة مباشر إن والده “مريض منذ فترة ولكن تفاقمت حالته خلال فترة الحرب نتيجة عدم توافر الغذاء والدواء”.

وأوضح أن “المضادات الحيوية صارت لا تفيده بسبب سوء التغذية الشديد الذي يعانى منه، والذي أدى لتدهور صحته بشدة”.

وأضاف أن الأطباء في مستشفى ناصر أكدوا أن “وفاته كانت نتيجة سوء التغذية الشديد”.

تدهور حالات المرضى لقلة الغذاء

وناشد المنظمات الدولية العمل على وقف الحرب، وتوفير الطعام والغذاء لقطاع غزة، خاصة أن “هناك من المرضى من تتدهور حالتهم نتيجة عدم توافر الغذاء والدواء” كما حدث لوالده.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفاة 5 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل، ليرتفع إجمالي شهداء سوء التغذية إلى 404، من بينهم 141 طفلًا.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 64 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 163 ألف جريح، ومجاعة واسعة أعلنتها منظمات الأمم المتحدة.