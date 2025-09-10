الأخبار|إيطاليا

“شيرين أبو عاقلة” في طريقها إلى الانضمام لأسطول الصمود العالمي (شاهد)

الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة
الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة
Published On 10/9/2025
|
آخر تحديث: 08:41 AM (توقيت مكة)

اختار ناشطون من أسطول الصمود العالمي أن يخلّدوا ذكرى الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الصحفية في قناة الجزيرة، عبر إطلاق اسمها على أحد القوارب التي أبحرت في الثامن من سبتمبر/أيلول من ميناء صقلية الإيطالي.

وأوضحت الناشطة كويفا، المسؤولة عن القارب، أنها هي التي اقترحت هذه التسمية بعد التشاور مع أسرة الشهيدة وعائلتها، مؤكدة أن الهدف هو إبقاء اسم شيرين حاضرا في مسيرة الدفاع عن الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت أن مهمة القارب ستكون المتابعة والمراقبة لما قد يتعرض له أسطول الصمود خلال رحلته نحو كسر الحصار عن غزة.

وفي حديث لمراسل الجزيرة مباشر، قالت إحدى المشاركات على متن القارب: “نريد أن نعرف ما الذي حدث بالفعل لقارب فاميليا أمس، وهل ما جرى يُعد عملا مشروعا أم لا، وأضافت: “إذا كان ناجما عن مسيّرة إسرائيلية، فهو بالتأكيد عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي والإنساني، ويُعتبر عملا عدائيا”.

وانتقدت الناشطة صمت المجتمع الدولي إزاء ما ترتكبه إسرائيل، مشيرة إلى أن القادة العالميين لم يتخذوا أي خطوات جادة ضدها، في وقت تعاملوا فيه بحزم مع روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، عبر فرض عقوبات اقتصادية واسعة.

وأضافت: “من غير المنطقي أن يُعاقَب بعض الأطراف على أفعاله، بينما يتم التغاضي عن أطراف أخرى ترتكب الانتهاكات نفسها”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان