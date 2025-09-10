“شيرين أبو عاقلة” في طريقها إلى الانضمام لأسطول الصمود العالمي (شاهد)

اختار ناشطون من أسطول الصمود العالمي أن يخلّدوا ذكرى الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الصحفية في قناة الجزيرة، عبر إطلاق اسمها على أحد القوارب التي أبحرت في الثامن من سبتمبر/أيلول من ميناء صقلية الإيطالي.

وأوضحت الناشطة كويفا، المسؤولة عن القارب، أنها هي التي اقترحت هذه التسمية بعد التشاور مع أسرة الشهيدة وعائلتها، مؤكدة أن الهدف هو إبقاء اسم شيرين حاضرا في مسيرة الدفاع عن الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال.

وأضافت أن مهمة القارب ستكون المتابعة والمراقبة لما قد يتعرض له أسطول الصمود خلال رحلته نحو كسر الحصار عن غزة.

القارب "شيرين أبو عاقلة" في طريقه إلى الانضمام لأسطول "الصمود" العالمي لكسر الحصار على غزة pic.twitter.com/6vG2EqoSXW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2025

وفي حديث لمراسل الجزيرة مباشر، قالت إحدى المشاركات على متن القارب: “نريد أن نعرف ما الذي حدث بالفعل لقارب فاميليا أمس، وهل ما جرى يُعد عملا مشروعا أم لا، وأضافت: “إذا كان ناجما عن مسيّرة إسرائيلية، فهو بالتأكيد عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي والإنساني، ويُعتبر عملا عدائيا”.

وانتقدت الناشطة صمت المجتمع الدولي إزاء ما ترتكبه إسرائيل، مشيرة إلى أن القادة العالميين لم يتخذوا أي خطوات جادة ضدها، في وقت تعاملوا فيه بحزم مع روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، عبر فرض عقوبات اقتصادية واسعة.

وأضافت: “من غير المنطقي أن يُعاقَب بعض الأطراف على أفعاله، بينما يتم التغاضي عن أطراف أخرى ترتكب الانتهاكات نفسها”.