ضرب مبرح لوزيرة خارجية نيبال وزوجها وسط احتجاجات غاضبة (فيديو)

تعرضت وزيرة خارجية نيبال، أرزو رانا، وزوجها شير بهادور ديوبا، رئيس حزب المؤتمر النيبالي ورئيس الوزراء السابق، للضرب المبرح، بعد اقتحام عدد كبير من المحتجين لمنزلهما في العاصمة كاتماندو تزامناً مع الاحتجاجات المتواصلة ضد حجب منصات التواصل الاجتماعي وضد الفساد بشكل عام في البلاد.

وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد مع إغلاق مطار تريبهوفان الدولي وإلغاء جميع الرحلات الجوية بعد تصاعد العنف إثر الحظر الذي فرضته الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي وتم رفعه بعد يوم من الاحتجاجات الدامية ضد الحكومة.

Number of choppers kept on standby for politicians to flee Nepal Chaos. Scenes from Tribhuvan Airport rn. #Nepalprotest #NepalBansSocialMedia #NepalGenZProtest pic.twitter.com/FZjMMxgYQx — Milann Desai (@Milan_reports) September 9, 2025

وأكد مسؤولون استقالة كيه بي شارما أولي، رئيس الوزراء، إضافة إلى ثلاثة وزراء من حزب المؤتمر الوطني يمثلون وزارات الداخلية والزراعة والصحة. وتم نشر مئات من أفراد الجيش في المطار، بينما نقلت خمس مروحيات على الأقل تابعة للجيش النيبالي الوزراء من مقار إقامتهم الرسمية.

That’s the largest media house in #Nepal in flames, because the protesters say they never spoke about the youth, never cared to speak for the future of the youth. pic.twitter.com/XkQ2NIseCL — Tamal Saha (@Tamal0401) September 9, 2025

أشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن مقر مجموعة كانتيبور الصحافية قد أُضرمت فيه النيران، ودعت المتظاهرين إلى “عدم استهداف الصحافيين”.

بينما حث الرئيس رامشاندرا بوديل في بيان مساء الثلاثاء، “الجميع، بمن فيهم المتظاهرون، على التعاون من أجل حل سلمي للوضع الصعب في البلاد”، داعيا “جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحوار”.

تصاعد الأحداث

يوم الخميس الماضي أعلنت الحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذاً لأمر أصدرته المحكمة العليا في العام 2023 يلزم بتعيين مندوب محلي ومسؤول للإشراف على المحتوى.

ومن المنصات التي تم حظرها فيسبوك ويوتيوب وإكس ولينكدإن، ما أثار استياء الملايين من مستخدميها.

صباح يوم الاثنين، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الهيمالايا.

9 youth died in the Gen_Z protest in Nepal against socialist government ban on 26 social media apps including Facebook, youtube and @X . Youths demand complete change of leadership in the country most deaths are due to police firing. #Nepal #genznepal #genzie pic.twitter.com/XEuh6yk8ts — Tulsi For President (@TulsiPotus) September 8, 2025

الشرطة النيبالية فتحت النيران فقتلت 19 شخصاً على الأقل، بينهم 17 في العاصمة وحدها، وأصيب المئات، بحسب حصيلة أوردتها السلطات.

مساء يوم الاثنين، أمر رئيس الحكومة بإلغاء الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء تحقيق “مستقل” في ملابسات إطلاق الشرطة النار على المحتجين.