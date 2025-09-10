فصائل المقاومة الفلسطينية تدين الهجوم على الدوحة وتؤكد أنه “تعبير عن العجز والفشل”

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، “شهداء فلسطين والأمة جهاد لبد، وبدر الدوسري، وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك” الذين استشهدوا جراء الهجوم.

“استهتار بكافة المواثيق الدولية”

وشدد البيان على أن “سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة بحق قيادات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا العدو الفاشي المجرم أمام حالة الصمود والثبات الأسطورية لقيادة حماس والوفد الفلسطيني، ومقاومة شعبنا”.

وأشار البيان إلى “العملية الموجعة في القدس المحتلة والضربات المباركة للمقاومة في غزة”، موضحا أن هذا “يعكس حجم الإخفاق المتواصل للعدو أمام العزيمة والإرادة الصلبة لأبطال شعبنا”.

“إطالة أمد الحرب”

وأكد البيان أن استهداف قيادة حماس يؤكد بشكل جلي أن إسرائيل تسعى لإطالة أمد الحرب، ولا تريد الوصول إلى أي حلول، وتسعى “لمواصلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، والتهجير القسري لأهلها، وتدمير كل مقومات الحياة فيها”.

ودعا البيان “الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى اليقظة والانتفاض في وجه الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل خطرًا على البشرية والإنسانية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي “غادر” يشكل “إرهاب دولة”.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن بلاده “لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني”، كما شدَّد على أن قطر “تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر”.