قتلى في غارات إسرائيلية على صنعاء والجوف ومشاهد ترصد اللحظات الأولى للقصف (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن بسقوط قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة بالمنطقة.

وذكرت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله أن الحصيلة الأولية للهجوم الإسرائيلي بلغت 9 قتلى و118 جريحًا، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أن الغارات استهدفت أيضًا مبنى فرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أسفر عن إصابات في صفوف الموظفين.

وأكد المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع، أن “العدوان الإسرائيلي الغاشم لن يمر دون رد وعقاب”، مشيرا إلى سقوط “شهداء وجرحى من الصحفيين والمارة جراء قصف صحيفتي 26 سبتمبر واليمن“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف “معسكرات” تابعة لـ”أنصار الله” في صنعاء والجوف، مؤكدا أن هذه الضربات جاءت “ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل“.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف “معسكرات، ومجمعا لتخزين الوقود، وقسم الإعلام التابع لأنصار الله”، فيما كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن القصف شمل أيضا “منصتي إطلاق صواريخ، وقاعدة عسكرية، ومقر الناطق باسم الحوثيين“.

من جانبه، نفى المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، مزاعم إسرائيل باستهداف منصات إطلاق صواريخ، مؤكدا أن “الغارات طالت أعيانا مدنية بحتة، منها صحيفتا 26 سبتمبر واليمن، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الصحفيين والصحفيات، وكذلك من المواطنين والمارة”، وأضاف أن “هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب”.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لـ”أنصار الله” أن العدوان الإسرائيلي طال “المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، والمحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء”، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادرها أن الهجوم استهدف أيضا “وزارة الدفاع اليمنية”.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري لجماعة “أنصار الله”، أن “الدفاعات الجوية تصدت لطائرات العدو الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “قواتنا أجبرت بعض التشكيلات القتالية الإسرائيلية على المغادرة قبل تنفيذ هجماتها، ما أدى إلى إفشال الجزء الأكبر من العدوان”.

وأضاف أن “الدفاعات الجوية تمكنت من إطلاق عدد من الصواريخ أرض–جو أثناء التصدي للغارات”.

كما شدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ”أنصار الله” على أن “أي عدوان صهيوني لن يؤثر على العمليات المساندة لغزة“، مؤكدا أن موقف الجماعة في دعم المقاومة الفلسطينية سيبقى ثابتا.