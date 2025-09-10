قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير ثابت مسالمة في الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، على تفجير منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل بالضفة الغربية، ما أشعل مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في محيط المكان.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير مسالمة بالمشاركة في عملية إطلاق نار وقعت قبل نحو ثمانية أشهر قرب مفترق الخضر بمحافظة بيت لحم، وأدت حينها إلى مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.