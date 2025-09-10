لحظة قصف الاحتلال لمسجد ابن تيمية في دير البلح وسط غزة (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” متداول لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسجد إبن تيمية، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويوثّق “الفيديو” الذي التقط مع ساعات الليل الأولى تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف المئذنة.

وأدى القصف إلى تدمير أجزاء واسعة من المسجد ومحيطه، وتحطم عدد من السيارات تحت الركام.

وأظهر الفيديو عدد من السكان وهم يحاولون إزالة الركام الكبير الذي نجم عن استهداف المسجد.

ويأتي هذا القصف ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، التي استهدفت في خلال العدوان العديد من المساجد والمواقع الدينية والأثرية.

وكانت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقرير صدر شهر يونيو الماضي أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدارس والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.

وأشار التقرير إلى أن استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للفلسطينيين أدى إلى أضرار جسيمة بالأجيال الحالية والمستقبلية، وعرقل حقهم في تقرير المصير.