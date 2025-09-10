مصدر أمني يكشف وضع البعثات الإسرائيلية حول العالم بعد السابع من أكتوبر
قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني رفيع المستوى من الشرق الأوسط، إن 45 سفارة وقنصلية إسرائيلية تعرضت لهجمات حول العالم خلال العامين الماضيين منذ 7 أكتوبر 2023، ووصف المصدر ذاته الأمر بأنه موجة غير مسبوقة من “العنف” ضد شبكة إسرائيل الدبلوماسية، على حد قوله.
وأضاف المصدر، الذي تحدث لصحيفة “جيروزاليم بوست”، شريطة عدم الكشف عن هويته على هامش قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا في واشنطن، أن آخر مرة شهدت فيها إسرائيل شيئاً كهذا كانت في عام 1982، مشيراً إلى محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن آنذاك، والتي أعقبها بأيام اجتياح إسرائيل للبنان.
القمة التي تُعقد سنوياً في سبتمبر/أيلول بواشنطن تجمع مسؤولين وخبراء من الشرق الأوسط والولايات المتحدة في جلسات مغلقة تبحث قضايا الأمن والدبلوماسية والتكامل الإقليمي.
أبرز الهجمات منذ 7 أكتوبر
منذ السابع من أكتوبر، تم تسجيل سلسلة من الحوادث استهدفت البعثات الإسرائيلية في قارات مختلفة، منها:
- بيجين – أكتوبر 2023: طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية واعتقال مشتبه أجنبي.
- استوكهولم – يناير 2024: العثور على عبوة ناسفة خارج السفارة.
- لاهاي – مارس 2024: إلقاء جسم مشتعل على مبنى السفارة، وفي أغسطس 2025 أقدم مجهولون على تحطيم الأبواب ورش الطلاء الأحمر.
- مكسيكو سيتي – مايو 2024: اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة أمام السفارة، واستخدام زجاجات حارقة وألعاب نارية أسفرت عن بتر يد أحد المحتجين.
- بوخارست – يونيو 2024: توقيف رجل بعد مهاجمته السفارة بزجاجة حارقة.
- بلغراد – يونيو 2024: مهاجم مسلح بقوس ونشاب أصاب شرطياً قبل أن يُقتل بنيران الأمن قرب السفارة.
- كوبنهاغن – أكتوبر 2024: انفجاران قرب السفارة يُرجح أنهما ناجمان عن قنابل يدوية، والشرطة تعتقل ثلاثة سويديين.
- لندن – أبريل 2025: محاكمة رجل (33 عامًا) بعد محاولته اقتحام مبنى السفارة بسكين.