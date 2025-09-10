نعيم قاسم: العدوان على قطر جزء من مشروع “إسرائيل الكبرى” (فيديو)

أدان الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، واصفا إياه بـ”الخطير والمدان”، مؤكّدا أنه “لا يمكن الصمت عنه” وأنه “عدوان مزدوج على قادة المقاومة الفلسطينية وعلى قطر نفسها”.

وقال قاسم في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل تجاوزت كل الخطوط وقامت بأعمال شنيعة جدا”، معتبرا أن استهداف قطر “جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى”، موضحا أن هذا المشروع “يمتد من الفرات إلى النيل، ويهدف إلى القضاء على المقاومة وتهجير الفلسطينيين وتغيير معالم المنطقة”.

وأضاف أن “ضرب قطر يمثل خطوة من خطوات هذا المشروع التوسعي، تماما كما يجري في غزة والضفة ولبنان وسوريا“، مشيرا إلى أن العدوان “تم بضوء أخضر أمريكي وبدعم كامل من واشنطن”، وأنه يندرج في إطار “محاولة إسرائيل فرض هيمنتها التدريجية على المنطقة”.

وشدد قاسم على أن حزب الله “يقف إلى جانب قطر ويدعم مواجهتها لهذا المشروع الإسرائيلي”، مؤكدا أن “العدوان الغاشم لن يمر من دون عقاب”، كما دعا الشعوب والحكومات العربية والإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالإدانة، بل “اتخاذ خطوات عملية لدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية”.

“المقاومة سد منيع”

وأوضح أن المقاومة هي “السد المنيع الذي يؤخر تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى”، مؤكدا أن استمرارها وصمودها “يجنن إسرائيل ويمنعها من تحقيق أهدافها”.

ودعا قاسم الحكومات العربية إلى تقديم الدعم “السياسي، والإعلامي، والمالي، والاقتصادي، والاجتماعي” للمقاومة، لافتا إلى أن هذا الدعم “لن يحمي المقاومة فقط، بل سيحمي أيضا دول المنطقة وشعوبها من أن تطالها يد المشروع الإسرائيلي بعد فلسطين“.

واختتم قاسم كلمته بالقول “إذا أنهوا المقاومة فسيأتي الدور على بقية دول المنطقة. لذلك، دعم المقاومة اليوم هو دفاع عن فلسطين وعن كل الدول العربية والإسلامية”.