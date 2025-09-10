هتافات “فلسطين حرة” تربك ترمب ومرافقيه داخل مطعم فاخر بواشنطن (فيديو)

هتف ناشطون بشعارات “الحرية لفلسطين” أثناء تواجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ونائبه ووزيري الخارجية والدفاع في أحد مطاعم العاصمة واشنطن.

وأظهر المشهد المحتجين وهم يلاحقون ترمب داخل المطعم مرددين الهتافات لفترة طويلة، فيما كان الرئيس يحرك رأسه يميناً ويساراً، بينما بدا الانزعاج واضحاً على مرافقيه.

وكان ترمب قد تناول، مساء الثلاثاء، العشاء في مطعم للمأكولات البحرية قرب البيت الأبيض، حيث رافقه موكب رسمي إلى مطعم للمأكولات البحرية في شارع 15 شمال غرب العاصمة.

وجاءت الزيارة في إطار ترويج ترمب لخطوته بنشر الحرس الوطني وإخضاع الشرطة الفدرالية لإدارته لمكافحة الجريمة في واشنطن، والتي وصفها بأنها باتت “منطقة آمنة”.

وعند وصوله، تعالت هتافات الترحيب والتصفيق من أنصاره، فيما واجه في الوقت نفسه هتافات معارضة من محتجين ينددون بسياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.