52 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

شهد قطاع غزة، الثلاثاء، تصعيداً جديداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، عن استشهاد 52 مواطناً، بينهم 9 من منتظري المساعدات الإنسانية جنوبي القطاع.

وبينت المصادر أن الشهداء وصلوا إلى عدد من مستشفيات القطاع، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في انتشال المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني المستهدفة.

ويشهد القطاع أوضاعاً إنسانية وصحية كارثية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 399 شهيداً، من بينهم 140 طفلاً.

ومنذ إعلان المجاعة في غزة، سُجّلت 121 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلاً. وفي الإجمال ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,605 شهيداً و 163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.