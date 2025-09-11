واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم.. 75% من الأطفال في السودان محرومون من التعليم

حرمت الحرب التي نشبت في السودان في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال في عمر التعليم من الذهاب إلى المدارس، بحسب تقرير لمنظمة “أنقذوا الأطفال” اليوم الخميس.

يأتي ذلك فيما يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء البلاد، والذي أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر موجة نزوح في العالم.

وسرعان ما قسمت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع البلاد إلى مناطق نفوذ، وأسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليونا وتدمير البنى التحتية المدنية.

“If the conflict continues, millions of these children will not be able to go back to school" – Mohamed Abdiladif @save_children in #Sudan. More than three quarters of Sudan’s school-age children are missing out on yet another school year – @save_childrenhttps://t.co/9MixPdp1bj — Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) September 11, 2025

واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم”

وفي تقريرها، قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” إن 13 مليون طفل من أصل 17 مليونا في عمر التعليم لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس “في واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم”.

وبحسب التقرير، لا تزال أكثر من نصف المدارس في السودان مغلقة بسبب الحرب، بينما تم تحويل واحدة من كل عشر مدارس إلى مأوى للنازحين.

ويشهد السودان واحدة من أسوأ أزمات الجوع والنزوح في العالم، إذ تعاني بعض مخيمات النازحين، خاصة في غرب البلاد، من التكدس الشديد والمجاعة وانتشار عدوى الكوليرا مع غياب الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

“لن يتعلموا القراءة والكتابة”

وقال مدير منظمة “أنقذوا الأطفال” في السودان محمد عبد اللطيف إنه “من السهل تجاهل التعليم كأولوية في وقت الأزمة، لكن مع إطالة أمد النزاع يخسر الأطفال أهمّ سنوات التعليم”.

وشدد المسؤول الأممي على أن هؤلاء الأطفال، ومع خسران لأهمّ سنوات التعليم لن يتمكنوا أبدا من استعادتها “وقال إن ذلك يعني أن بعض هؤلاء الأطفال “لن يتعلم أبدا القراءة والكتابة”.

وحذر من أنه في حال استمرت الحرب “لن يتمكن ملايين الأطفال من العودة إلى المدارس ما يعرضهم لمخاطر على المدى القريب والبعيد، بما في ذلك النزوح والانضمام للجماعات المسلحة والعنف الجنسي”.

هدوء نسبي في المدن

وتشهد بعض المدن في وسط السودان وشماله هدوءً نسبيا في الأشهر الأخيرة منذ خفت حدّة القتال في مايو/أيار مع إخراج الجيش مقاتلي الدعم السريع منها.

ورغم عودة أكثر من مليوني نازح إلى مدنهم منذ بداية العام، وفقا للأمم المتحدة، ما زالت البنية التحتية تعاني التدمير مع استمرار غلق المدارس والمستشفيات وانقطاع الكهرباء المتكرر.

وأُعيد فتح نحو نصف المدارس في السودان في الأشهر الأخيرة مما أعاد أربعة ملايين طفل إلى التعلم، لكن لا يزال أطفال آخرون محرومين من التعليم بسبب النزوح الجماعي، ونقص المعلمين والمواد التعليمية، والقيود المفروضة على الوصول.

وفي هذا الصدد، اضطرت الطفلة (رزان) التي تبلغ من العمر 10 سنوات من الخرطوم، إلى الفرار من منزلها عندما اندلع الصراع، وأدى ذلك إلى انقطاع التعليم، مما تسبب في فقدانها عامًا دراسيًا كاملاً، وأزعجها الأمر لأنها افتقدت مدرستها وأصدقائها.