أولمرت: هذا هو التفسير الوحيد لمحاولة اغتيال قادة حماس في قطر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن محاولة اغتيال مسؤولين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعاصمة القطرية الدوحة، تعكس رفض الشخص أو الجهة التي نفذت العملية التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وأوضح أولمرت، في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أنه “إذا أراد شخص ما القضاء عليهم في هذه اللحظة، فإن التفسير الوحيد لهذه العملية هو أنه لا يريد التفاوض على إطلاق سراح المختطفين”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.

وأعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.