إذاعة الجيش الإسرائيلي: استمرار الغموض بشأن هجوم الدوحة والذخائر قد تكون أحد أسباب الفشل

لا تزال حالة من الارتباك تسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العليا، حيال نتائج الهجوم الذي هدفت إسرائيل من خلاله إلى اغتيال قيادات حركة حماس خلال اجتماع لهم لمناقشة خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وأمس الأربعاء نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني أن حالة تشاؤم تسود في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن نجاح هجوم الدوحة بعد أن بدا أن كبار مسؤولي حماس قصفوا فيه يوم الثلاثاء.

غموض حول نتائج الهجوم

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، أن الغموض بشأن نتائج الهجوم لا يزال يخيم على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العليا.

وقالت “تقدّر إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس كانوا موجودين بالفعل في الفيلا التي تعرضت للهجوم وقت الهجوم، لكنهم على الأرجح لم يُصابوا بأذى، أو أصيبوا جزئيًّا فقط”، على حد قولها.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي على تليغرام: “لا يزال احتمال إصابة بعضهم قيد الفحص، لكن يبدو من النتائج الأولية أنه لم يقتل جميع الأهداف الستة”، على حد وصفها.

ما زلتُ في انتظار الفيديو".. رسالة من أحمد طه إلى مستشار سابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية pic.twitter.com/XYJEfhg1Jj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2025

“الذخائر المستخدمة صغيرة جدًّا”

وأشارت إلى أن هذا الاحتمال هو قيد الدراسة حاليًّا، وقالت “كانت الذخائر الجوية المستخدمة صغيرة جدًّا. وتقدّر المؤسسة الأمنية العليا أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى لفهم نتائج الهجوم بشكل أفضل”.

إونقلت الإذاعة عن نائب رئيس الموساد السابق رام بن براك قوله: “يجب علينا التفكير جيدا قبل الهجوم بالطائرات على دولة ليس لنا حرب معها. وهذه جبهة يفضل عدم فتحها”.

كيف فشل الهجوم؟

وقالت “في البداية، وخاصةً في الاستخبارات العسكرية، والشاباك، وسلاح الجو، كان هناك تفاؤل بشأن نتائج العملية”، ويعود ذلك إلى أنه بدا أن العملية نُفذت بعد بدء الاجتماع، وكان هناك يقين بأن معظم كبار مسؤولي حماس دخلوا المبنى.

وأضافت الصحيفة أن الشكوك لاحت في الأفق بعد ساعات قليلة، وبعد ساعات أخرى، أصدرت حركة حماس بيانًا يفيد بأن الهجوم قد فشل فشلًا ذريعًا.

وقالت إنه لم يتضح بعد “كيف فشل الهجوم، إن كان كذلك، ففي النهاية، أسقطت طائرات سلاح الجو عدة قنابل قوية على الهدف، ولو كان كبار المسؤولين موجودين بالفعل، لما كان ينبغي أن ينجوا”، بحسب الصحيفة.