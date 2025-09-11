ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء والجوف (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، الأربعاء، إلى 166 شهيدا وجريحا، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن إجمالي الضحايا بلغ 35 شهيدا و131 جريحا، حيث سجلت العاصمة صنعاء العدد الأكبر بـ28 شهيدا و113 جريحا، فيما شهدت محافظة الجوف 7 شهداء و18 جريحا.

وبثت قناة المسيرة مشاهد توثق الغارات التي استهدفت مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة، في حين أشارت وسائل إعلام تابعة لـ”أنصار الله” إلى أن القصف شمل أيضا مبنى فرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، متسببا بإصابات في صفوف الموظفين.

من جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، أن “العدوان الإسرائيلي الغاشم لن يمر دون رد وعقاب”، مشيرا إلى أن القصف طال “أعيانا مدنية بحتة”، من بينها صحيفتا 26 سبتمبر واليمن، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الصحفيين والمارة. ونفى سريع مزاعم إسرائيل باستهداف منصات صواريخ، مؤكدا أن “ما جرى كان استهدافا متعمدا لمقار إعلامية ومدنية”.

وأضاف سريع أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة “تصدت للطائرات الإسرائيلية، وأجبرت بعض تشكيلاتها القتالية على المغادرة قبل تنفيذ هجماتها، ما ساهم في إفشال الجزء الأكبر من العدوان”، موضحا أن قواته أطلقت صواريخ أرض–جو عدة خلال عملية التصدي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن مقاتلاته قصفت معسكرات لـ”أنصار الله” في صنعاء والجوف، مؤكدا أن الضربات جاءت “ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت “معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع لأنصار الله”، بينما أشارت القناة 14 إلى أنها شملت أيضا “منصتي إطلاق صواريخ وقاعدة عسكرية ومقر الناطق باسم الحوثيين“.