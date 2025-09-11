الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الاستراتيجية شمال كردفان (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، سيطرته على مدينة بارا الواقعة شمال مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، وذلك بعد مواجهات مع قوات الدعم السريع.

وأوضح الجيش في بيان أن “قواته دخلت بارا عنوة وعزيمة واقتدارا وطهرتها” من قوات الدعم السريع، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة “حتى تطهير كامل السودان من دنس المليشيا والمرتزقة والعملاء”، بحسب ما ورد في البيان.

وتداول عناصر من الجيش مقاطع مصورة على منصة “فيسبوك”، توثق لحظة دخولهم إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها، مظهرين عددا من المدرعات التابعة للدعم السريع وقد جرى تدميرها.

وفي الآونة الأخيرة، صعد الجيش من هجماته على قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وخاصة المناطق المحيطة بمدينة بارا، التي تعد أكبر معاقل قوات الدعم السريع في الولاية.

وتكتسب “بارا”، أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الوطني الذي يربط ولايات إقليمي كردفان (جنوب) ودارفور (غرب) بالعاصمة الخرطوم، عبر مدينة أم درمان.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوب).

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد قوات الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع ولايات من إقليم دارفور.

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 صراعا داميا بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح ملايين المدنيين من مناطق النزاع.