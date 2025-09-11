رسالة دعم وتضامن من السيسي إلى الشيخ تميم

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الخميس، رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بدعم مصر وتضامنها مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.

وقام بنقل الرسالة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال استقبال أمير دولة قطر له اليوم الخميس بالديوان الأميري.

سمو الأمير المفدى يتلقى رسالة شفهية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. قام بنقلها سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال استقبال سموه له بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/kjYzFeirSr pic.twitter.com/8S7aeuhB5A — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 11, 2025

رسالة تضامن ودعم

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من فخامة الرئيس إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة”.

ونقل وزير الخارجية المصري إلى أمير دولة قطر تأكيد موقف مصر الرافض لأي عمل يمس أمن قطر واستقرارها وسيادتها، وإدانة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدا وقوف مصر وتضامنها مع قطر وشعبها، ودعمها الكامل لأي قرار تتخذه.

إدانة العدوان الإسرائيلي

وجدد الوزير إدانة مصر “بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد أن “هذا العدوان الصارخ يشكل سابقة خطيرة ولا يستهدف دولة قطر الشقيقة فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي”.

كما أكد وزير الخارجية “تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا الظرف الدقيق، وقدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم المشين”.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. https://t.co/puBJLNIGLk — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 9, 2025

من جانبه حمّل أمير دولة قطر، وزير الخارجية المصري تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن شكره وتقديره على مشاعره الأخوية الصادقة ومساندة مصر الشقيقة لدولة قطر.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.