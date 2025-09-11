المقاومة تفجر عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية قرب حاجز عسكري في طولكرم (فيديو)

أصيب جنديان إسرائيليان، ظهر اليوم الخميس بانفجار عبوة ناسفة بعد مرور مركبة عسكرية عليها في محافظة طولكرم، وكشفت سرايا القدس أنها فجرت عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية وحققت إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنديين إسرائيليين بالعملية.

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية من طراز نمر بالقرب من حاجز "نيتساني عوز" في طولكرم pic.twitter.com/M4UmMri1Hj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2025

هبوط الطيران المروحي للإخلاء

وقالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم “تمكن مقاتلونا برفقة أبطال شعبنا في تمام الساعة 1:20م اليوم من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع شجاع 1 بآلية عسكرية من نوع نمر وإخراجها عن الخدمة قرب حاجز تسناعوز محققين إصابات مؤكدة، كما أكد مجاهدونا رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها اشتركت مع سرايا القدس في عملية التفجير.

انتشار مكثف لجيش الاحتلال في موقع انفجار عبوة بآلية لجيش الاحتلال قرب حاجز "تسناعوز" غرب طولكرم. pic.twitter.com/EpW8YO1wsL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2025

وتنشط فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في التصدي لقوات الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

مروحية لجيش الاحتلال تصل موقع انفجار العبوة لنقل الجنود المصابين غرب طولكرم. pic.twitter.com/ufR2ZKzHXb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2025

فرض طوق أمني

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال قامت بفرض طوق على منطقة طولكرم إثر الحادث، وذكرت هيئة البث أن الجيش يقوم بإجراء عمليات تمشيط بعد إصابة جنديين جراء تفجير عبوة ناسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قبل وقت قصير، خلال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي في طولكرم التابعة لفرقة إفرايم، أصيبت مركبة عسكرية نتيجة انفجار عبوة على سياج المنظومة”.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي “قوات الجيش فرضت طوقا على المدينة وتقوم بحواجز وعمليات تفتيش في المنطقة، تفاصيل إضافية لاحقا” بحسب ما ذكر بيان الجيش.