“النائب الطائر”.. قصة مرشح يقفز في الهواء تكشف طرائف الانتخابات البرلمانية المصرية (شاهد)

في مشهد أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو مثير لأحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية، وهو يقفز في الهواء من فوق منصة مؤتمر انتخابي وتتلقفه أيدي أنصاره.

هذا السلوك غير المألوف، الذي دفع وسائل إعلام محلية لإطلاق لقب “النائب الطائر” على صاحبه، يعكس جانبا من طرائف الدعاية الانتخابية في مصر.

فيما رأى جانب من متداولي الفيديو أن السلوك يعبر عن عفوية وتماه مع المؤيدين، اعتبره آخرون غير لائق بمرشح لأعلى مؤسسة تشريعية في البلاد، ودعوا إلى التركيز على البرامج الانتخابية.

عجينه يبرر تصرفه

تواصلت الجزيرة مباشر مع صاحب الفيديو النائب عن حزب “حماة الوطن” إلهامي عجينة، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في إحدى دوائر محافظة الدقهلية. وأبدى عجينة تفهمه للانتقادات، مؤكداً أن تصرفه لا يخدش الحياء العام، بل هو طريقة لـ”تحميس الجمهور خلال المؤتمر، وخاصة الشباب، وبطلب منهم”.

وقال عجينة إنه اعتاد على القيام بهذا التصرف منذ عام 2005، حتى قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب يلقى قبولاً ومرحاً بين أهل دائرته.

طرائف لا تنتهي

واقعة “النائب الطائر” ليست الوحيدة من نوعها في الانتخابات المصرية. فقد شهدت دورات انتخابية سابقة مواقف غير تقليدية أثارت الجدل، منها:

واقعة “كفن الخروف”: طلب أحد النواب من طرفي خصومة التصالح عن طريق إحضار “خروف مغطى بكفن”، وهو ما أثار غضب الأهالي واعتبروه إساءة لكرامتهم.

“سيادة النائب يسلم على الفقراء”: انتشر فيديو لمرشح في محافظة سوهاج يصافح رواد مقهى، وسط تعليق ساخر من مصور الفيديو “سيادة النائب بيسلم على الفقراء”، داعيا رواد المقهى لتقبيله.

شعار “يونس مش هيغشك”: استخدم أحد المرشحين شعارا يوميا بالعامية المصرية “صبح واغسل وشك (وجهك) يونس مش هيغشك (لن يغشك)”، مما أثار موجة سخرية واسعة.

البرنامج الانتخابي أم البحث عن “الترند”؟

يرى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك “تقاليد وأعرافاً برلمانية” يجب على النائب أن يحافظ عليها. وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن “فكرة البحث عن الترند والظهور تسيطر على البعض، مما يؤذي الصورة الذهنية للنائب”.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن التنوع الكبير في المجتمع المصري بين الريف والمدن يفرض على المرشحين اختلافا في لغة الخطاب. لكنه استدرك أن لجوء بعض المرشحين إلى “أشخاص غير محترفين في الدعاية” يؤدي أحياناً إلى ظهور أساليب مثيرة للسخرية.

وختم صادق بالقول إن أي انتخابات يجب أن تحافظ على أصولها وأعرافها، ومنها عرض برنامج انتخابي واضح يلامس قضايا المجتمع، مؤكداً أن هذا لا يمنع الاستعانة بالوسائل الحديثة للوصول إلى الناخبين بشكل لائق.