الأخبار|المكسيك

انفجار صهريج غاز يهز مكسيكو.. قتلى وجرحى ومشاهد مروعة من موقع الكارثة (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 48 ثانية 01:48
Published On 11/9/2025
|
آخر تحديث: 08:48 AM (توقيت مكة)

حفظ

شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو، يوم الأربعاء، حادثا مأساويا بعد انفجار شاحنة صهريج محمّلة بالغاز في منطقة إيستابالابا المكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

قالت كلارا بروغادا، رئيسة بلدية العاصمة، إن الشاحنة انفجرت أثناء مرورها فوق جسر في المنطقة الشرقية، متسببة في اندلاع حريق ضخم أضرّ بـ18 مركبة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضحت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة الأخطار والحماية المدنية، أن العديد من الجرحى أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدة في العاصمة.

مشاهد بثتها قنوات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي أظهرت لحظة الانفجار، حيث تشكّلت كرة لهب ضخمة شوهدت من مسافة بعيدة.

وتضمنت الصور لقطات لامرأة تحمل رضيعا وقد أصيبت بحروق في ذراعيها ووجهها، ورجال التهمت النيران ملابسهم، وظهر عشرات الأشخاص يفرّون في حالة من الذعر وخلفهم ألسنة اللهب. وقال بابلو فاسكيز، وزير أمن العاصمة، إن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أشخاصا تشتعل النيران في أجسادهم أثناء محاولتهم الخروج من مركباتهم.

النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث الذي ألحق أضرارا بعشرات المركبات.

وأشارت رئيسة البلدية إلى أن الشاحنة كانت تنقل ما يقارب 50 ألف لتر من الغاز، ويرجح أنها “انقلبت” قبل الانفجار.

وأظهرت مشاهد لاحقة الشاحنة مقلوبة على الطريق بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، وبدت هناك سيارات محترقة كليا وأخرى بلا إطارات ونوافذها محطمة.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

إعلان