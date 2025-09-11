انفجار صهريج غاز يهز مكسيكو.. قتلى وجرحى ومشاهد مروعة من موقع الكارثة (فيديو)

شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو، يوم الأربعاء، حادثا مأساويا بعد انفجار شاحنة صهريج محمّلة بالغاز في منطقة إيستابالابا المكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

قالت كلارا بروغادا، رئيسة بلدية العاصمة، إن الشاحنة انفجرت أثناء مرورها فوق جسر في المنطقة الشرقية، متسببة في اندلاع حريق ضخم أضرّ بـ18 مركبة.

"Qué bueno que no llegamos hasta allá… nos hubiera tocado" Es lo que dice un automovilista que captó las llamas generadas tras la #explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en #Iztapalapa https://t.co/Eli5QamIyE pic.twitter.com/S5YtWwCou6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025

وأوضحت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة الأخطار والحماية المدنية، أن العديد من الجرحى أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدة في العاصمة.

مشاهد بثتها قنوات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي أظهرت لحظة الانفجار، حيث تشكّلت كرة لهب ضخمة شوهدت من مسافة بعيدة.

BREAKING: A gas truck exploded near the Concordia Bridge in Iztapalapa, Mexico City, Mexico, sparking a fire and massive emergency response. Authorities report burn victims, though numbers remain unconfirmed.pic.twitter.com/ZRRJV5a1hY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 10, 2025

وتضمنت الصور لقطات لامرأة تحمل رضيعا وقد أصيبت بحروق في ذراعيها ووجهها، ورجال التهمت النيران ملابسهم، وظهر عشرات الأشخاص يفرّون في حالة من الذعر وخلفهم ألسنة اللهب. وقال بابلو فاسكيز، وزير أمن العاصمة، إن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أشخاصا تشتعل النيران في أجسادهم أثناء محاولتهم الخروج من مركباتهم.

النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث الذي ألحق أضرارا بعشرات المركبات.

وأشارت رئيسة البلدية إلى أن الشاحنة كانت تنقل ما يقارب 50 ألف لتر من الغاز، ويرجح أنها “انقلبت” قبل الانفجار.

وأظهرت مشاهد لاحقة الشاحنة مقلوبة على الطريق بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، وبدت هناك سيارات محترقة كليا وأخرى بلا إطارات ونوافذها محطمة.