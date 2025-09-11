بمشاركة الشيخ تميم.. قطر تشيع شهداء الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في تشييع الشهداء الذين ارتقوا جراء الهجوم الإسرائيلي على مقار سكنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة الدوحة.

وأدى جموع المواطنين والمقيمين صلاة الجنازة على الشهداء وسط أجواء من الحزن والغضب.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.