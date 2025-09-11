تفاصيل اتصال ترامب ونتنياهو الذي أعقب الغارات الإسرائيلية على قطر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا “حادًا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، عبّر خلاله عن إحباطه العميق وصدمته من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ممثلين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطر.

وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ ترامب نتنياهو أن قرار استهداف قادة حماس في الدوحة لم يكن قرارًا حكيمًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تسيء إلى صورة إسرائيل في العالم في وقت تشهد فيه غزة هجمات دامية.

المسؤولون أوضحوا أن ترامب غضب بشكل خاص لأن معلومات الغارة وصلته عبر الجيش الأمريكي وليس من الجانب الإسرائيلي مباشرة، الأمر الذي اعتبره إهانة لواشنطن وتجاوزًا لقنوات التنسيق بين الحليفين.

كما قال المسؤولون الأمريكيون إن ترامب غضب لأن القصف طال أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة كانت تضطلع بدور الوسيط في مفاوضات لإنهاء حرب غزة.

وأكدت الصحيفة أن ترامب يشعر بإحباط متزايد من نتنياهو الذي يتخذ خطوات عدوانية دون علم واشنطن، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اشتكيا من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع الإدارة الأمريكية باستمرار في مواقف صعبة دون سابق إنذار.

ورغم حدة التوتر الذي خيم على المكالمة، نقلت المصادر أن ترامب لا يزال يفضل أن تتجه إسرائيل نحو إنهاء الحرب في غزة، داعيًا نتنياهو إلى التخفيف من حدة القصف وتبني مسار أكثر توازنًا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في وقت سابق أن إدارته أُبلغت، صباح الثلاثاء، من الجيش الأمريكي أن إسرائيل شنت هجوما ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددا على أن القرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل منفرد، ولم يكن بقرار منه، على حد قوله.

وأوضح ترامب، في تعليقه المنشور على موقعه الرسمي في منصة “تروث سوشيال”، أن “قصف دولة ذات سيادة مثل قطر، التي تُعَد حليفا مقربا للولايات المتحدة وتعمل بشجاعة للإسهام في جهود الوساطة من أجل إحلال السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل ولا أهداف واشنطن”.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه أصدر تعليماته مباشرة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ السلطات القطرية بالهجوم المرتقب، لكن ذلك جرى متأخرا، وللأسف كان الأوان قد فات لوقف الهجوم، ولم ينجح في منع الضربة.

وأعرب ترامب عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في قطر، التي وصفها بأنها “حليف قوي وصديق للولايات المتحدة”.