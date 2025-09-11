حزب الله يرد على اتهامات الداخلية السورية

نفت لجنة العلاقات الإعلامية في حزب الله ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن اعتقال عناصر من الحزب في ريف دمشق الغربي.

وأكدت في بيانها أن “حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها”.

بيان الداخلية السورية

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت صباح اليوم أنها فكّكت قرب دمشق شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وأوردت وزارة الداخلية في بيان على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي “تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله”.

وأضاف أن “التحقيقات الأولية” أظهرت أن “أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين”، مشيرا إلى أنها كانت تنشط في بلدتي كناكر وسعسع في ريف دمشق الغربي.

وقال إنه تمت مصادرة “قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة”.

ونفى حزب الله من جهته في بيان صادر عن مكتب علاقته الإعلامية تلك الاتهامات. وقال “تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله جملة وتفصيلا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله”.