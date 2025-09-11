شاهد: “هاكرز” أتراك يخترقون هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي وينشرون صورته

نشرت مجموعة “هاكرز” تركية رقم الهاتف المحمول لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ونجح أحد أفراد المجموعة في الاتصال به عبر مكالمة “فيديو”، حيث أجاب الوزير عن طريق الخطأ قبل أن يغلق المكالمة على الفور.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن “الهاكرز” عمد إلى نشر صورة شاشة من المكالمة تظهر كاتس، إلى جانب رقم هاتفه الذي يُستخدم منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أنه بالتزامن مع ذلك، تلقى كاتس آلاف الرسائل المسيئة، تضمنت شتائم وتهديدات منها “سنقتلك”، وصدرت بعضها عن “روبوتات” إلكترونية.

وفي تعليق على الواقعة، أوضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون أنه باتت تتزايد مؤخرا المحاولات لاختراق أجهزة هواتف تابعة للجهات الأمنية، وأكدوا أن “أي محاولة لم تنجح ولم يحدث أي تسريب معلومات”.

وردا على نشر صورته الشخصية، قال كاتس: “عصابات جهادية إسلامية منظمة من دول متعددة حول العالم تتصل بهاتفي المدني غير المصنف وتترك رسائل مسيئة وتهديدات. ليواصلوا الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بتصفية قادتهم الإرهابيين”.