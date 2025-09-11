صاروخ من اليمن يفعل صفارات الإنذار في إسرائيل والجيش يعلن اعتراضه (فيديو)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوّت في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاهها، في وقت مبكر صباح الخميس.
وأوضح الجيش أن سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق نحو منطقة النقب ووادي عربة، بعد تفعيل منظومات الدفاع الجوي، مؤكدًا أن تشغيل صفارات الإنذار جرى وفقًا للبروتوكول المتبع.
وأضاف جيش الاحتلال أن قيادة الجبهة الداخلية طلبت من السكان الالتزام بالتعليمات الصادرة من أجهزة الدفاع المدني.
ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث.
جاء إطلاق الصاروخ من اليمن عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء، موقعة 166 شهيدا وجريحا، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وأوضح الناطق باسم الوزارة أن إجمالي الضحايا بلغ 35 شهيدا و131 جريحا، حيث سجلت العاصمة صنعاء العدد الأكبر بـ28 شهيدا و113 جريحا، فيما شهدت محافظة الجوف 7 شهداء و18 جريحا.