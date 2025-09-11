صالح شفيق.. شاب فلسطيني من ذوي متلازمة داون يتعرض لبطش المستوطنين في رام الله

أُصيب الشاب الفلسطيني صالح شفيق، وهو من ذوي متلازمة داون، بجروح متفرقة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه في قرية يبرود شرق رام الله.

وقال شقيقه ماهر شفيق للجزيرة مباشر، إن صالحا كان في محل بقالة تملكه العائلة وسط البلدة، وأثناء عودته قرابة الـ12 والنصف بعد منتصف الليل، اعترضه 4 مستوطنين واعتدوا عليه بالضرب، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف “منذ الحادثة يعاني صالح نفسيًّا ويرتجف خوفًا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن المستوطنين لا يفرقون بين مريض وسليم”.

وأوضح أن شقيقه أصيب بجروح في رأسه ووجهه ورقبته، وخضع لـ10 غرز في رأسه، لافتًا إلى أن المستوطنين قدموا من بؤرة استيطانية قريبة، ويشنون اعتداءات متكررة على أهالي القرية تشمل إحراق منازل ومركبات وممتلكات.

وختم ماهر حديثه، قائلًا “أصبحنا نشعر بالخوف حتى داخل بيوتنا، ولا نجد أي أمان في ظل هجمات المستوطنين المسلحين المستمرة”.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدات وقرى الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيًّا في الضفة، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 19 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.