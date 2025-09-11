عائدون من العمرة.. هندوس متطرفون يجبرون مسلمين على السجود بمعبد في دلهي (شاهد)

أجبر هندوس متطرفون مسلمين عائدين من العمرة في مكة المكرمة، على السجود داخل معبد “هانومان” بالعاصمة الهندية دلهي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة، وقد أظهر حشدا من الهندوس يجبرون رجالا مسلمين على خلع طواقيهم والسجود في المعبد بعد اتهامهم بـ”التبول على سور المعبد”.

तुरंत रिपोस्ट करके पुलिस को टैग करो ताकि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय 😡 दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों पर कथित शौच का आरोप लगाते हुऐ प्रताड़ित किया गया। हनुमान मंदिर, जमुना बाज़ार में टोपियाँ उतरवाई, माथा टिकवाया, गाली गलौज, अभद्रता की, ऐसे लोगो पर UAPA लगाना चाहिए।। pic.twitter.com/uJhgaIFo4B — NATION MUSLIM 🌍 (@AmjadAsR) September 7, 2025

صمتوا خوفا

وقال أحد الضحايا للجزيرة مباشر، أول أمس الثلاثاء، إن الحادثة جرت في 22 أغسطس/آب الماضي، وإنهم التزموا الصمت خوفا، لكن القضية انكشفت بعد انتشار الفيديو.

وأوضح محمد صدام أن جميع من أجبروا على السجود كانوا عائدين من أداء مناسك العمرة، وأن أحدهم تعرض للاعتداء الجسدي، لكنهم لم يذهبوا للشرطة خوفا، خاصة بوجود نساء وأطفال معهم.

وروى الشاب الذي ذهب مع بعض أهالي قريته لاستقبال والديه العائدين من العمرة، “كنا عائدين من المطار، وطلبت من السائق -وهو هندوسي- التوقف لتناول العشاء، وقد تجاوزت الساعة 11 ليلا، حين توقفنا في مكان لم يظهر لنا أن فيه معبد”.

“الشرطة تحمي المتهمين”

وتابع صدام أنهم كانوا يشربون الماء عندما فوجئوا بعدد من جماعة “هندوتفا” يهاجمونهم، وأضاف “اتهمونا بالتبول هناك، فأوضحنا أننا كنا نشرب الماء فقط”.

وزاد المتحدث للجزيرة مباشر “بعد ذلك كبر الحشد وبدأوا يلوحون بالأحزمة والسلاسل، ثم أجبَرونا على خلع الطواقي والهتاف بشعارات هندوسية والسجود في المعبد”.

وبعد انتشار الفيديو، قدِم بعض من تعرضوا للاعتداء إلى دلهي، الاثنين، لتقديم شكوى رسمية بمرافقة النائب المسلم في البرلمان عمران مسعود.

وأوضح صدام “قبلت الشرطة شكوانا، لكنها تتهرب من تسجيل محضر رسمي، بحجة أنها تجري تحقيقا”، وتابع “إنها تنحاز وتحاول حماية المتهمين”. وأفاد أن الشرطة أخبرتهم بأن المتهم قدم اعتذارا.