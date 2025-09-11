الأخبار|الشمال السوري

قتلى في قصف لقوات سوريا الديمقراطية على ريف منبج والجيش يرد باستهداف دقيق

مدينة منبج الاستراتيجية في الشمال السوري (رويترز)
Published On 11/9/2025

أعلن الجيش السوري، مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، إثر قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على قرية الكيارية بريف منبج الجنوبي الشرقي لحلب.

ونقلت الإخبارية السورية عن الجيش السوري، أنه يواصل الرد على نيران قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عبر استهداف مواقعها في مسكنة ومحيطها، ومطار الجراح العسكري شرق حلب.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، ذكرت أن قسد شنت حملة قصف عنيفة من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، استهدفت خلالها منازل المدنيين في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن قوات الجيش المنتشرة في المنطقة ردّت على مصادر النيران، مؤكدة أن الاستهداف ما يزال مستمرًا.

وشددت الوزارة على أنها “تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدًا في هذا السبيل”.

في المقابل، قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن قواتها صدت محاولات تسلل واعتداء مدفعي أقدمت عليها “مجموعات منفلتة تابعة لحكومة دمشق في منطقة دير حافر”، مؤكدًا أنها أفشلت تلك المحاولات بشكل كامل.

وأضافت “قسد” أن “المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكررة تهدد الاستقرار العام”.

المصدر: الجزيرة مباشر

