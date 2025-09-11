قتلى بقصف قوات سوريا الديمقراطية لريف حلب والجيش يرد باستهداف دقيق

أعلن الجيش السوري، مقتل مدنيَّين وإصابة آخرين، جراء قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

الجيش العربي السوري يواصل الرد على نيران قسد من خلال استهداف مواقعها في مطار الجراح العسكري شرق حلب 📌 قسد قصفت من خلال مواقعها بالمطار قرية الكيارية شرق حلب 📌 اعتداء قسد في الكيارية أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/6PXzSUQ7Vh — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 10, 2025

ونقلت الإخبارية السورية عن الجيش السوري، أنه يواصل الرد على نيران قوات سوريا الديمقراطية عبر استهداف مواقعها في مسكنة ومحيطها، ومطار الجراح العسكري شرق حلب.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، قد ذكرت أن قسد شنت حملة قصف عنيفة من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، استهدفت خلالها منازل المدنيين في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير، مما أسفر عن مقتل مواطنَين وإصابة ثلاثة آخرين.

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع للإخبارية: 📌قامت قوات قسد وبشكل غير مسؤول ومفاجئ بشن حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفةً منازل الأهالي في قرى (الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير) بريف حلب الشرقي، ونتج عن القصف استشهاد مواطنين… pic.twitter.com/WzG2Zp8AKA — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 10, 2025

وأضافت أن قوات الجيش المنتشرة في المنطقة ردّت على مصادر النيران، مؤكدة أن الاستهداف لا يزال مستمرًا.

وشددت الوزارة على أنها “تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدًا في هذا السبيل”.

تصدّت قواتنا بكل حزم لمحاولات التسلل والاعتداء المدفعي التي أقدمت عليها مجموعات منفلتة تابعة لحكومة دمشق في منطقة دير حافر، وأفشلت تلك المحاولات بشكل كامل. وتؤكد قواتنا أن المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكررة تهدد… — Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) September 10, 2025

في المقابل، قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن قواتها صدت محاولات تسلل واعتداء مدفعي أقدمت عليها “مجموعات منفلتة تابعة لحكومة دمشق في منطقة دير حافر”، مؤكدًا أنها أفشلت تلك المحاولات بشكل كامل.

وأضافت قسد أن “المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكررة تهدد الاستقرار العام”.