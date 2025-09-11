الأخبار|الشمال السوري

قتلى بقصف قوات سوريا الديمقراطية لريف حلب والجيش يرد باستهداف دقيق

مدينة منبج الاستراتيجية في الشمال السوري (رويترز)
Published On 11/9/2025
آخر تحديث: 09:44 AM (توقيت مكة)

أعلن الجيش السوري، مقتل مدنيَّين وإصابة آخرين، جراء قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

ونقلت الإخبارية السورية عن الجيش السوري، أنه يواصل الرد على نيران قوات سوريا الديمقراطية عبر استهداف مواقعها في مسكنة ومحيطها، ومطار الجراح العسكري شرق حلب.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، قد ذكرت أن قسد شنت حملة قصف عنيفة من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، استهدفت خلالها منازل المدنيين في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير، مما أسفر عن مقتل مواطنَين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن قوات الجيش المنتشرة في المنطقة ردّت على مصادر النيران، مؤكدة أن الاستهداف لا يزال مستمرًا.

وشددت الوزارة على أنها “تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدًا في هذا السبيل”.

في المقابل، قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن قواتها صدت محاولات تسلل واعتداء مدفعي أقدمت عليها “مجموعات منفلتة تابعة لحكومة دمشق في منطقة دير حافر”، مؤكدًا أنها أفشلت تلك المحاولات بشكل كامل.

وأضافت قسد أن “المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكررة تهدد الاستقرار العام”.

المصدر: الجزيرة مباشر

