قطر ترد على تقرير لموقع “أكسيوس” بشأن إعادة تقييم شراكتها مع الولايات المتحدة

نفى مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر، في بيان، اليوم الخميس، صحة الادعاءات التي نقلها موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصدر مجهول “مطلع” بشأن قيام قطر بإعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة.

ووصف البيان هذه المزاعم بأنها “ادعاء لا أساس له من الصحة”، مضيفا أنها “محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين البلدين من قبل أطراف تسعى لتحقيق مكاسب عبر نشر الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام”.

وأكد المكتب أن “الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو”.

وشدد على “حرص الجانبين الدائم على دعم بعضهما البعض على مدار السنوات، وأنهما سيواصلان العمل معا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين”، بحسب البيان.

وكان موقع “إكسيوس” الأمريكي ذكر أن قطر ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن بعد هذا العمل من “الخيانة”، وفقا للموقع.

وشنت إسرائيل هجوما مساء الثلاثاء على مبان سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقيم عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت الحركة نجاة كبار مسؤوليها من القصف، فيما أسفر الهجوم عن استشهاد 5 من عناصر الحركة إضافة إلى فرد من قوات الأمن القطرية.