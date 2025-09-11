كيف نغرس سيرة النبي في قلوب أبنائنا وسط زحام مواقع التواصل؟ (شاهد)

أكد الدكتور عبد السلام أبو سمحة، أستاذ الحديث الشريف بكلية الشريعة في جامعة قطر، أن الطفل والشاب أصبح اليوم أسيراً للهاتف ووسائل التواصل، ما يستدعي من المربين والدعاة والعلماء أن يتكيفوا مع البيئة الجديدة وأدواتها.

وأضاف أبو سمحة خلال مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، أن المحاضرة التقليدية أو خطبة الجمعة لم تعد كافية، إذ يتطلب الواقع الحالي ثورة دعوية توظّف الوسائل الحديثة كالمقاطع القصيرة، والرسوم الكرتونية، والمشاهد التمثيلية التي تجذب عقول الشباب وتصل إليهم من واقعهم.

تجربة شخصية

وأشار أبو سمحة إلى تجربته الشخصية مع ابنه الصغير أحمد، الذي تعلق بالإمام البخاري بعدما شاهد مسلسلاً كرتونياً عنه عبر منصة “يوتيوب”، دون أن يتلقى أي درس مباشر في البيت.

واعتبر أن هذا المثال يوضح كيف يمكن للمحتوى الإبداعي الحديث أن يغرس القيم والمعرفة في قلوب الأطفال بفعالية أكبر من الطرق التقليدية.

وشدد على أن نجاح الدعوة اليوم يتطلب تكاملاً بين الداعية والمصمم والمخرج والإعلامي، لإنتاج محتوى متقن يخاطب وعي الأبناء ويقربهم من مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة.