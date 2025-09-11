مقتل تشارلي كيرك.. نشر صورة للمتهم ومحققون يكشفون مراحل التنفيذ (شاهد)

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” صورة للشخص الذي يشتبه في قيامه بإطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جامعة “يوتا فالي” الأمريكية، وطالب في منشور على منصة “إكس” الجماهير بتقديم معلومات عنه.

وأعلنت السلطات الأمريكية الخميس العثور على السلاح المستخدم في اغتيال كيرك، مبدية ثقتها بتحديد هوية المشتبه به الذي ما زال هاربا منذ الاعتداء الذي أثار مخاوف من تنامي العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وتم اغتيال كيرك برصاصة في العنق خلال نقاش مفتوح كان يشارك فيه في جامعة “يوتا فالي” بولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة، حضره نحو ثلاثة آلاف شخص، ولا تزال دوافع مطلق النار مجهولة.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

وأعلن ترامب أنه سيمنح كيرك بعد مقتله “ميدالية الحرية الرئاسية”، وهي أرفع وسام مدني أمريكي، ووصفه خلال احتفال في البنتاغون في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول بأنه “عملاق جيله” و”بطل حريته”.

وكان ترامب حمّل “اليسار الراديكالي” مسؤولية المساهمة في مقتل كيرك (31 عاما)، واصفا إياه بـ”شهيد الحقيقة والحرية”، وتوعد بشنّ حملة على من حمّلهم مسؤولية هذه “اللحظة المظلمة في أمريكا”.

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على كيرك الذي لعب دورا رئيسيا في حملته الرئاسية الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتقل نائب الرئيس جاي دي فانس الى ولاية يوتا للقاء عائلة كيرك الخميس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع، وألغى رحلة إلى نيويورك لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

حملة مطاردة واسعة

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة بولاية يوتا بحملة مطاردة واسعة بحثا عن المشتبه به، بعدما أوقفت الشرطة شخصين الأربعاء وأفرجت عنهم سريعا لثبوت عدم ضلوعهما في إطلاق النار.

وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في ولاية يوتا، بو مايسون، للصحفيين “لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن”، مضيفا “نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص.. نحن واثقون من قدراتنا حاليا”.

وانتشرت سريعا على منصات التواصل لقطات للحظة إصابة كيرك. وأظهرت حالا من الذعر مع مسارعة كثيرين للابتعاد عن المكان، فيما علت صيحات مذعورة في صفوف الحضور.

وأفاد المحققون بأن الرصاصة الوحيدة المستخدمة أطلقها رجل يرتدي الأسود من سطح مبنى في حرم الجامعة.

وذكرت “إف.بي.آي” ومسؤولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الحرم الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة.

وقال روبرت بولز المسؤول في “إف.بي.آي” للصحفيين إن القناص قفز من السطح ولاذ بالفرار إلى حي مجاور. وعثر المحققون على بندقية في منطقة غابات قريبة وجار فحصها إلى جانب آثار كف اليد وآثار القدمين بحثا عن أدلة.

حليف مقرب من ترامب

يُنسب إلى كيرك (31 عاما)، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت، الفضل في بناء قاعدة تأييد لترامب بين الناخبين الشبان.

ووصف سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا اغتيال كيرك بأن “اغتيال سياسي”.

وكان كيرك وهو أب لطفلين يرئس حركة “نقطة تحول الولايات المتحدة” الشبابية. وقد شارك في تأسيسها عام 2012 وهو في سن الثامنة عشرة وأصبحت في غضون عقد أكبر جمعية للشباب المحافظ في الولايات المتحدة، واشتهرت بدعوتها للقيم المسيحية المحافظة.

وتضم الجمعية عددا كبيرا من الناشطين المحافظين أرسل بعضهم بالحافلات إلى واشنطن للمشاركة في مظاهرة السادس من كانون الثاني/يناير 2021 التي أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول.

ولكيرك 6.9 ملايين متابع على انستغرام و3.8 ملايين على يوتيوب وقد ساهم نفوذه في استقطاب ترامب للذكور الشباب الأمريكيين من خلال الترويج لمفهوم العائلة التقليدية.

وكان كيرك الذي يتحدر من إحدى ضواحي شيكاغو مدافعا عن حيازة الأسلحة النارية وقد أوقف دراسته ليصبح ناشطا.

وقال ترامب قال في كلمة مصوّرة مساء الأربعاء إنّه “منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم. هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فورا”.

وأضاف “ستتعقّب إدارتي كلّ من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة وفي أيّ عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظّمات التي تمولّهم وتدعمهم”.