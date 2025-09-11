منظمة الصحة العالمية تتحدى أوامر الاحتلال في مدينة غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، أنها ستواصل وجودها في مدينة غزة، رغم الأوامر التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان لمغادرة المدينة فورًا إلى جنوب القطاع.

وقالت المنظمة في بيان شاركه مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة “إكس”: “إلى سكان غزة: منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ما زالوا في مدينة غزة”.

.@WHO is appalled by the latest evacuation order, demanding that one million people move from Gaza City to a so-called “humanitarian zone” in the south designated by Israel. To civilians in Gaza: WHO and partners remain in Gaza City. To the international community: Act. This… pic.twitter.com/TkDtu8sHol — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 10, 2025

وأعربت المنظمة عن “استيائها” من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، محذّرة من أن “المنطقة الإنسانية” التي حددتها إسرائيل في جنوب القطاع تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللازمة لدعم السكان الموجودين أصلًا، فضلاً عن موجات النازحين المحتملة.

وأضاف البيان أن نحو نصف المستشفيات التي ما زالت تعمل في القطاع تقع داخل مدينة غزة، وأن النظام الصحي الهش “لا يحتمل خسارة أي من هذه المرافق المتبقية”.

وحذرت المنظمة من أن القتال يعطل بسرعة عمل المستشفيات، عبر منع وصول المرضى، وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، وإعاقة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية التي توفرها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا يوم الثلاثاء جميع سكان المدينة لمغادرتها، ملوحًا بشن هجوم واسع للسيطرة عليها.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.