من أجل غزة.. أطباء سويسريون يضربون عن الطعام أمام البرلمان (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 20 ثانية 01:20
Published On 11/9/2025

يواصل أطباء ومسعفون في سويسرا، إضرابهم عن الطعام أمام البرلمان في العاصمة برن، احتجاجًا على الحرب المتواصلة على قطاع غزة، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وقال الطبيب السويسري، إينيا غيلميني، للجزيرة مباشر، إن مجموعة من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية بدأوا إضرابًا متتابعا عن الطعام منذ يوم الاثنين، أمام القصر الفيدرالي في برن خلال الدورة الكاملة للبرلمان.

إضراب متتابع عن الطعام

وذكر الطبيب السويسري، أنهم بدأوا الإضراب المتتابع، أمام البرلمان السويسري، وقال “مجرد حقيقة احتمال أن الوفاة في غزة يزيد 3 مرات، إذا كنت عاملاً في مجال الرعاية الصحية، هو أحد الأدلة على مدى اتساع هذه المأساة والوحشية الممنهجة”.

وقال غيلميني، إن الأطباء السويسريين المشاركين في الإضراب، يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة وحقيقية من جانب حكومة بلادهم للضغط على إسرائيل لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة.

وشدد الطبيب على ضرورة التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، مؤكدا “لا يوجد سبب أو عذر لعدم الدفاع عن المبادئ الأساسية التي كنا نعتقد أنها ملكنا، مثل حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والرحمة”.

ملابس بيضاء ملطخة

ويرتدى الأطباء في الاحتجاج ملابسهم الطبية البيضاء وقد لطخوها باللون الأحمر، في إشارة إلى الدم، وقد قرروا التناوب على الإضراب عن الطعام، في نظام تتابعي، طوال انعقاد جلسات البرلمان السويسري في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أدانت سويسرا الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، داعية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل الأوقات وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر: الجزيرة مباشر

